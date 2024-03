Leyanis brilla en Glasgow: Plata mundial con 14.90 m

La cubana Leyanis Pérez dio muestras otra vez de su talento en el triple salto y ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo, un torneo con sede en la urbe británica de Glasgow que acaba de verla convertirse por primera vez en su carrera en subtitular planetaria.

Leyanis firmó su brinco plateado de 14.90 m —marca del año para ella— en la cuarta ronda, tras abrir la competencia con un nulo y repetir idénticos 14.58 m en sus siguientes intentos. Hasta entonces marchaba tercera, por detrás de la dominica Thea Lafond y de una bronceada olímpica Ana Peleteiro que ahora confirmó su total regreso al primer nivel tras su maternidad.

Luego de esos rendimientos, la cubana buscó en su quinta y sexta oportunidades mejorar sus registros, pero en definitiva cerró con 14.79 m y un último intento invalidado por los jueces. Aun así, como siempre su secuencia fue una de las más estables de la prueba.

A la postre el título recayó en Lafond, con un excelente segundo salto de 15.01 m que la convirtió en la mujer número 30 en superar la barrera de los 15 metros en el triple salto. Hacía años la caribeña se debía un resultado como este, tras su cuarto lugar techado en 2022 y repetir el quinto puesto en los dos últimos mundiales al aire libre.

Para Leyanis no puede ser menos. Cuarta planetaria a cielo abierto en 2022 y bronceada un año después en Budapest, esta plata no solo representa cuantitativamente su mejor resultado internacional, sino que contribuye a consolidar una carrera en ascenso que la deja, a sus 22 años, como la principal figura del atletismo cubano de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Estoy muy contenta. No es la medalla que venía a buscar, porque llegué como la favorita, pero se ganó con 15.01 m y aunque nunca he saltado eso una siempre aspira a más. No obstante, me voy muy satisfecha, mejoré mi marca bajo techo. Espero llegar a los 15 metros y que haya muchas sorpresas en París”, aseguró la cubana a la agencia de noticias EFE.