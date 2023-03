Just Fontaine, leyenda del fútbol francés

Just Fontaine, la leyenda de ‘Les Bleus’ y del Stade de Reims, falleció a los 89 años de edad. El astro del futbol francés, en el período de 1956-1962 ganó junto al Stade De Reims tres ligas, un Trofeo de Campeones y disputó la final de la Copa de Europa de 1959 contra el Real Madrid.

The legendary France striker Just Fontaine has passed away, aged 89.

Having scored 30 times in just 21 international appearances, he is globally renowned as the top goalscorer at a single World Cup finals with an incredible 13 goals in 1958 in Sweden.

Rest in peace, ‘Justo’. pic.twitter.com/rZstuIzOWJ

— UEFA (@UEFA) March 1, 2023