Hijo de mítico saltador matancero cosecha lauros en España

Reza un viejo refrán que hijo de gato, caza ratones; y bien sabe de ello el joven Jaxier, hijo del legendario saltador de altura matancero Javier Sotomayor Sanabria.

Con apenas 16 años de edad, el benjamín compite en España la misma especialidad atlética que le deparó a su padre un título olímpico, dos diademas mundiales y tres cetros panamericanos.

La víspera, Jaxier superó por primera vez la barrera de los dos metros, cuando saltó 2,01 m durante el Campeonato Absoluto de Clubes en Pista Cubierta de España celebrado en Madrid. Este resultado deviene muestra de superación competitiva, pues a principios de febrero llegó hasta 1,95 m en el Mitin de Udine 2024, en Italia, certamen que vio

Aunque muy lejos aún de las cotas implantadas por el “Soto”, Jaxier comienza a labrar su propia historia en el salto alto. Su buena evolución empezó en 2021 con el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, donde ancló quinto tras vencer la altura de 1.78 m como el atleta más joven de toda la competencia. En marzo del año siguiente se proclamó campeón sub-16 del país ibérico, cuando se elevó hasta 1.91 m a los 14 abriles.

Hijo de gato…

Amén de las comparaciones, el Príncipe de las Alturas ha declarado que lo más importante es la estabilidad en las marcas de su primogénito, a quien asesora constantemente. Sotomayor (padre) ostenta las tres mejores marcas de la categoría, dos de ellas alcanzadas en La Habana. La primacía absoluta y una de sus seis plusmarcas universales data del 19 de mayo de 1984, en el Estadio Pedro Marrero y durante el Memorial Barrientos, donde logró superar la varilla fijada en 2, 33 metros.

Ahora la mirilla de Jaxier parece estar situada en el récord español de su edad. Dicho registro nacional está en poder de Alejandro Muñoz, quien saltó 2,05 en 2023.

Pese a competir en suelo español, el bisoño saltador todavía no concreta su postura de representación nacional. Todo competidor que posea de manera simultánea la nacionalidad de dos o más países podrá representar a uno de ellos, según su elección. No obstante, esto sólo aplica para juegos regionales, continentales, campeonatos mundiales o Juegos Olímpicos, escenarios en los que Jaxier no ha visto acción. Ya sea con la bandera de su progenitor, o con la enseña española a cuestas, no caben dudas de que el talento corre en la sangre de la familia Sotomayor.