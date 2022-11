¿Qué futbolistas jugarán su primer mundial en Qatar 2022?

Hinchas de todo el mundo aguardan con fervor el inicio de la fiesta del fútbol, el Mundial Qatar 2022, previsto desde el próximo 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

Además de ver sobre el césped a genios como Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski o Erling Haaland, la afición anhela contemplar el desempeño de futbolistas muy jóvenes que debutarán con sus selecciones en el torneo de mayor envergadura de esta disciplina a nivel global.

Veamos cuáles son algunas de estas jóvenes estrellas y cómo llegaron hasta aquí.

Cuna de futbolistas: así denominan muchos expertos a América Latina, que nuevamente mostrará por qué esa región del mundo anima tanto al planeta fútbol.

Allí sobresale Brasil, que llega a este Mundial con jugadores como Vinicius Jr y Antony. El primero de ellos, delantero muy conocido y mediático, es ya una figura destacada en el Real Madrid, que este año conquistó la UEFA Champions League.

Delantero extremo, Antony tiene 22 años y sobresalió esta temporada en la Liga Premier con el Manchester United. Reportes de prensa señalan que en 2021 formó parte del once de Brasil que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

