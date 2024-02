Ferrer: Dirigiré mientras que sea útil

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Se la pasa hablando y pensando en la pelota. Es un líder respetado y admirado por los peloteros, quienes aprecian su facultad para dirigir y canalizar las más diversas situaciones, tanto en el juego de pelota como fuera de él.

Desde que asumió la dirección de los Cocodrilos, Armando Ferrer ganó la Serie Nacional número 59, alcanzó dos segundos lugares, y acaba de titularse en la II Liga Élite y en la Serie de las Estrellas.

–¿En qué se parecen esos triunfos a los de la campaña 59?

–En aquella serie el equipo tenía atletas que casi todos eran de la provincia, con mucha sed de victoria, pues hacía 29 años que no ganábamos. Nos recibieron con todas las calles abarrotadas. La alegría era inmensa, fue un hecho inédito: del lugar 16 en la anterior lid hasta el primer lugar.

«Fue una serie de mucha tensión, y me lo sentí en el cuerpo. Llegué a bajar tanto peso que mis hijos se preocuparon. Conté con un elenco de dirección muy compacto, y los muchachos jugaron a un gran nivel.

«El escenario ahora fue distinto, un elenco con 12 refuerzos y mejor equipado, pero lo disfruté igual».

–¿Sintió presión por dirigir a varias figuras que pasaron por las llamadas Grandes Ligas?

–Lo primero fue que calificaron a Matanzas como súper favorito, y eso influyó en el ánimo de los atletas y hasta en el colectivo de dirección. Uno oye decir: si con este equipo no ganan, entones con cuál.

«Pero se integraron de manera excelente, aportaron su experiencia y terminaron por ser parte de esa familia que son los Cocodrilos. Ya había ocurrido antes con Arruebarruena, Mujica y Drake».

–Habrá sido difícil decidir a quién llevar al banco.

–Claro. Por ejemplo, Dariel Álvarez apenas conectó un imparable en 20 turnos, no llegó bien, y fue preciso sustituirlo. No fue el caso de Rusney Castillo, él se adaptó y rindió, pero una lesión lo sacó de paso. A eso hay que sumar que contábamos en el banco con bateadores de la talla de Alexander Pozo y Ariel Sánchez.

«Fue difícil también la decisión de convocar a Manduley, lo que anulaba a Aníbal Medina, pelotero de mucho tiempo en el equipo y con rendimiento. El holguinero es muy experimentado, voluntarioso e inteligente y, además, se lo quitábamos a nuestro adversario».

–¿Cómo explicas que casi todos hayan venido a jugar a Matanzas?

–Inciden los encantos innegables del territorio y el hecho de que este equipo lleva ya algunos años en la avanzada. El regreso de esos atletas es de lo mejor que le ha pasado a nuestro beisbol en estos tiempos. Ojalá la lista sea más grande. Muchos van a los estadios para verlos.

–¿Cuál es el secreto para esa buena química con los atletas?

–Sigo la máxima de «Sile» Junco, la de decir las cosas de frente y darles participación a los muchachos, en su mayoría muy jóvenes.

–¿Qué más puede hacerse para mejorar nuestro beisbol?

–Jugar más pelota, como ocurría antes. Por eso hay que aplaudir la liga de Clubes Campeones. La serie provincial tiene pocos partidos; es de las primeras cosas que debemos mejorar. Hacer lo posible porque se juegue en el horario nocturno y ocuparse mejor de los terrenos y de los propios atletas.

Ferrer reconoció el desempeño de sus rivales: Las Tunas y Artemisa, y elogió a sus directores. Se mostró admirado por la forma deportiva de Yoanni Yera, Yordanis Samón y Yurisbel Gracial, quienes aportaron muchísimo a la causa ganadora.

–¿Hasta cuándo dirigirá Ferrer?

«No me gustaría irme nunca del beisbol, me corre por las venas. El día que pierdo no concilio el sueño. Dirigiré mientras se considere que soy útil». (ALH)

Ventura de Jesús/Granma