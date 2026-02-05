Deportes tvyumuri

Favoritos buscan hoy segundos triunfos en nacional de ajedrez

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Campeonato Nacional Absoluto de Ajedrez 2026. #Cuba #TV Yumurí

Foto: Tomada de Jit

Conseguir sus segundos triunfos será la tarea hoy para varios de los favoritos a las medallas en el Campeonato Nacional Absoluto de Ajedrez 2026, que tiene por sede el Hotel Girasol, en esta ciudad.

Con triunfos iniciales se anotaron el camagüeyano Jorge Roberto Elías y el habanero Dylan Berdayes, medallistas de oro y plata hace un año y claros mencionados cuando de posibles ocupantes del podio se habla esta vez.

Elías, único entre los involucrados con coeficiente Elo superior a los 2500 puntos (2507), derrotó al anfitrión Raymond Daniel Azahares (2356) como parte de una tarde en la que Dylan (2464) superó al también capitalino Adrián Jesús Almaguer (2352).

Igual dueños de victorias sellaron su debut los villaclareños Elier Miranda (2442) y Ermes Espinosa (2461), el santiaguero Lelys Martínez (2437) –medallista de bronce en 2025– y el habanero Omar Almeida (2461).

Como menos esperados pudieran calificarse los éxitos del holguinero David Alejandro Calzadilla (2231) sobre el avileño Kebert Solares (2365) y del avileño Brayan Léon (2148) ante el camagüeyano Leduard Manuel González (2356).

En definitiva son 28 los animadores de la justa, pactada por el Sistema Suizo a nueve rondas y que tendrá como principal atractivo el ofrecer al campeón cupo directo para el equipo olímpico.

Los organizadores anunciaron para este viernes en la mañana la celebración del certamen de Blitz, cuyos resultados también serán tenidos en cuenta para la confirmación de la preselección nacional.

Para este jueves pudieran ser muy atractivos los duelos Elier-Elías y Dylan-Lelys.

Eyleen Ríos López/ ACN

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

