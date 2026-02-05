Rusia promete cooperación y nutrida agenda en Feria del Libro en Cuba

La Feria Internacional del Libro de La Habana se erige hoy como espacio cultural de excepcional relevancia, en cuya edición 34 se destacará la cooperación entre Cuba y la Federación de Rusia, país Invitado de Honor.

aproximarse a clásicos de la literatura rusa y universal como Pushkin, Lérmontov, Tolstói, Dostoievski, Chéjov, Bulgákov, Gorki, Mayakovski y otros.

Estarán presentes en el encuentro autores contemporáneos que forman parte de esa delegación, “muchos de ellos galardonados con prestigiosos premios nacionales, herederos de esta rica tradición literaria de la cual nos sentimos orgullosos”, acotó Koronelli.

Sobre la presencia de su país en la feria y cómo ello puede contribuir al intercambio cultural entre ambas naciones, expresó: «Esperamos que esta participación impulse nuestra cooperación en temas relativos a libros, editoriales y bibliotecas».

Con Roskino (organización gubernamental que representa a la industria rusa de contenidos audiovisuales en los mercados internacionales) tenemos planes de organizar este año una nueva muestra de cine, precisó.

También valoran la posibilidad de publicar la obras del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, que hacen referencia a Rusia.

-Si tuviera que elegir un texto de la literatura rusa para que fuera leído por el público cubano, ¿cuál sería y por qué?

-«Es difícil seleccionar un solo libro o autor de nuestro acervo literario. A mi juicio, las obras de Mijaíl Bulgákov, y en particular Corazón de perro, son inmortales y no dejarán indiferente a nadie», aseguró el diplomático.

A propósito, comentó que esa novela estará a disposición del público lector en el pabellón de Rusia.

La 34 Feria Internacional del Libro de La Habana estará dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, además de homenajear a la escritora Marilyn Bobes y al doctor en Ciencias Filosóficas y máster en Desarrollo Social Caribeño, José Bell Lara.

Prensa Latina

