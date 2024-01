El Atlético elige central: Gabriel Paulista

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

El Atlético de Madrid se puede convertir en el club que de acomodo a Gabriel Paulista. El equipo rojiblanco ha tanteado al Valencia para fichar al hispano-brasileño en este final de mercado.

Peter Lim ya había dado órdenes de que el central no podía cumplir los 20 partidos que obligaban al Valencia a renovarlo una temporada más con un sueldo de cinco millones de euros brutos. El caso es que el conficto estaba servido, ya que Baraja aseguró: “no me conocen si me van a pedir que deje a un jugador que se lo merece sin jugar por un contrato”.

Por tanto, el club estaba acelerando la situación para vender cuanto antes a Paulista y evitar el enfrentamiento directo entre dueño y entrenador. En ese escenario ha aparecido el Atlético de Madrid de Simeone. El Cholo quería firmar un central en este mercado debido a la marcha de Soyuncu, la lesión de Azpilicueta y la nueva lesión de Gimenez. El fichaje encaja en las premisas del equipo madrileño: barato y con experiencia en LaLiga. El club rojibanco le ofrece al futblista media temporada más una y el acuerdo está bastante avanzado.

Lim dio orden de no renovarle

El jugador ve con buenos ojos la operación y según ha adelantado AS la primera llamada entre el conjunto colchonero y el Valencia para intentar avanzar en la operación ya se ha producido. La decisión por parte del Atlético está tomada y el valencianista es el elegidoSi se marcha Paulista, titular indiscutible para Baraja, el equipo sufriría un duro golpe deportivo, pero Lim vería cumplida la orden que dio de deshacerse del brasileño.

Tomado de Marca