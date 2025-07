Concluye natación artística en los Juegos Escolares Nacionales

La provincia de Cienfuegos se coronó campeona de la natación artística en los Juegos Escolares Nacionales 2025 realizados en la Escuela de Iniciación Deportiva Luis Augusto Turcios Lima.

Los cienfuegueros destacaron en los resultados deportivos y pruebas técnicas, lo que facilitó acumular 53 puntos.

«En el equipo tenemos tres niños que compiten por primera vez y los otros cinco restantes son continuadores. Están emocionados ya que es algo atípico y nuevo para ellos. En los eventos de solo y figura se lucieron», comentó entusiasmada Dianelys Dueñas Pérez, entrenadora del equipo de Cienfuegos.

«Lo mejor que tuve fue la concentración desde un principio. Estuve seguro de que saldría bien, ejecuté la técnica de pez volador por la mitad del cuerpo. Después de un año con mucho esfuerzo me siento aliviado», dijo Denier Jesús Erica Sánchez, nadador de los campeones.

Camagüey ocupó el segundo lugar en la tabla de posiciones con 49 puntos, mientras Villa Clara concluyó tercera con 46 unidades.

«La piscina de nosotros es muy pequeña, aquí el agua es más clara y pueden verse todos. Al llegar acá todo fue maravilloso, la relación entre compañeros en general es muy buena», expresó Mirna Odalis Regueiferos, entrenadora del equipo de Camagüey.

Evolución desde la pileta

«Competí en las modalidades de solo , figura y dúo. Me siento muy bien porque percibo el desarrollo al competir con otras provincias. Lo que más me costó fue la preparación física debido a que los Juegos coinciden con las vacaciones y me relajé mucho. Por eso tuve que esforzarme más», relató Amanda de la Caridad Sánchez Hernández, nadadora del equipo de Camagüey.

La Habana quedó cuarta con 32 puntos y Santiago de Cuba finalizó en el quinto puesto con 28 rayas.

Las cinco provincias participantes lograron la puntuación máxima en efectividad. Esto refleja el alto nivel técnico y de preparación en la disciplina de natación artística.

Por Leydis Martínez Ramos y Brian Alonso Hernández, estudiante de Periodismo

