Concluye Copa de Fútbol en Unión de Reyes

El representativo de Bolondrón venció por marcador de dos goles a uno a su similar de San Antonio de Cabezas y ganó este sábado la Copa de Fútbol celebrada en honor a Eloy Cecilio Alfaro, quien fuera un destacado futbolista en Unión de Reyes.

Durante el primer tiempo, ambos equipos movieron la pizarra. Yasmany Cohimbra anotó con disparo cruzado de pierna derecha al minuto 37′ para San Antonio de Cabezas. Sin embargo, el conteo había sido inaugurado con un doblete de Endry Trujillo en los minutos 25′ y 32′, que valió la victoria al conjunto de Bolondrón.

Para Brayan Rodríguez, dorsal 10 y capitán del equipo de Bolondrón la victoria significó mucho, ya que trabajaron durante todos los partidos para conseguir el ansiado título.

“La preocupación con el equipo rival era que tenían un juego directo, jugaban a la contra y teníamos que cuidarnos”, resaltó.

Por otra parte, Endry Trujillo Marrero, punta del equipo, confesó que no pudo empezar el campeonato, pues solo jugó desde los cuartos de final.

“Entré jugando mal, no marcaba, disparaba por fuera y me preparé psicológicamente para este partido”, acuñó el goleador, quien practica el deporte desde los doce años de edad.

Juan Heriberto Alfonso Peñalver, al frente del arbitraje, explicó que el torneo tuvo la participación de equipos de todos los consejos populares de la cabecera municipal en un formato de todos contra todos y una fase de eliminación directa decidió el campeón. Se unió el equipo de Bolondrón que pertenece al municipio de Pedro Betancourt, a la postre monarca.

“En el torneo es característico que la mayoría de los jugadores fueron atletas de la EIDE y que juegan algunos que dirigen los equipos del campeonato. Este es el único partido que pierde Cabezas durante todo el torneo, pero por la experiencia que tiene Bolondrón se impuso, aunque el equipo local movió y tocó más la pelota”, acotó.

Yoelmis Cáceres Marrero, capitán del equipo de Cabezas y líder goleador del torneo, considera que el partido se les fue de control en los primeros 25 minutos con una mala salida del portero. Además, no pudieron cabecear los envenenados balones aéreos de sus rivales.

“Yo me siento contento con la actuación del equipo porque fuimos transitando muy bien y goleábamos a casi todos los demás. Tuvimos 27 goles a favor en la clasificatoria y no nos salió el partido en la final, pero me quedo contento con el resultado. Que el pueblo nos siga apoyando”, comentó.

La Copa de Fútbol se realiza en honor a Eloy Cecilio Alfaro, alias Napoleón, que ha aportado atletas a varios equipos nacionales. Este entrenador fue el primer atleta unionense elegido para una preselección nacional. Los eventos de este tipo ayudan a la preparación de los equipos Matanzas y Mayabeque.

“El equipo es joven. Tenemos sólo dos jugadores con 30 años. La principal meta es seguir peleando y buscar el campeonato el año que viene”, concluye.

A pesar de las condiciones del terreno de fútbol en Unión de Reyes, muchos se esfuerzan por mantener esta cancha lo más adecuada posible, para que no muera en el sureño territorio matancero el amor por la llamada disciplina atlética más hermosa del planeta.