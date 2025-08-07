Cocodrilos muerden a Leones en tope de preparación «

Deportes

Por Redacción TV Yumurí

Los Cocodrilos de Matanzas en condición de home club en el estadio Pablo Avelino del municipio de Cárdenas, se impusieron por marcador de 9 a 3 a los Leones de Industriales.

Por los yumurinos destacó Eduardo Blanco de 5-4 con dos impulsadas y Pavel Gomez al remolcar 3 carreras con un extrabase y un sencillo, en sustitución de Eduardo Parreira, quien salió con molestias del partido.

Yosney García entró con las bases llenas y solo un out en el quinto episodio y se mantuvo durante dos y dos tercios de entradas para anotarse el triunfo.

Números Finales

Industriales 3-11-3
Matanzas 9-13-0

JG: Yosney García
JP: Jonathan Sabignes

El próximo encuentro es este jueves contra los Azules en su feudo del Latinoamericano.

(Se jugó una regla schiller la cual ganó Matanzas 2 a 1)

Tomado del perfil de La Banda Yumurina

 

By Redacción TV Yumurí

