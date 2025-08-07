En producción nueva telenovela cubana “Ojo de Agua»

La nueva telenovela cubana “Ojo de Agua” llegará a Cubavisión en el mes de Diciembre.

Bajo la dirección de Alberto Luberta Martínez y José Víctor Herrera con guion de Eurídice Charadán y Lil Romero, esta será la nueva propuesta del canal Cubavisión y la casa Productora de Telenovelas para ocupar las noches de final de año.

Protagonizada por Yura López como Nadia, la historia tiene como eje central una exitosa agrónoma y subgerente en una empresa productora de miel, que a sus 45 años enfrenta un cambio radical cuando decide transformar la finca de su padre ubicada en su pueblo natal, Ojo de Agua, en una finca agroecológica dedicada a la miel orgánica.

Su lucha por cumplir sus sueños y defender su independencia choca con la ambición de su medio hermana Magdalena, interpretada por Yeney Bejerano, quien quiere convertir la propiedad en un hostal turístico.

Algunos tópicos tratados marcan la atención sobre el adulto mayor y la discapacidad, el K-POP, la adicción de los adolescentes al teléfono y a los juegos en línea, y temas de la cultura popular como: la música campesina, el repentismo, la pintura naif y la danza del vientre.

Completan el reparto Alberto Corona como Rubén, el gran amor de Nadia, y Carlos Migueles en el papel de Darío, además Denys Ramos (Fabián), Sindy Rosario González (María Fernanda), Ariana Álvarez (Lita), Leidis Díaz (Roxy), Brandot Graverán Leyva (Arturito), entre otros. Se suman rostros nuevos y consagrados en una producción marcada por la colaboración, el aprendizaje y el empeño de todo el equipo técnico y artístico.

La novela promete antagonistas, magia —con el papel místico de Luz interpretado por Kenia Ortiz— y personajes que defienden su independencia emocional y familiar.

La historia aborda temas de empoderamiento femenino, amor, libertad y la conexión con la tierra, mostrando una faceta distinta de la mujer cubana y la riqueza de su entorno rural.

Esta producción contará con 80 capítulos así que prepárate para una propuesta visualmente renovada, con mucho sabor cubano y un guion lleno de emociones y sorpresas.

Con información del perfil de Cubavisión

