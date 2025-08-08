Deportes

Ciclismo matancero a todo pedal

Por Carlos Manuel Bernal López
Varias notas destacadas deja para el deporte matancero la edición 61 de los Juegos Escolares Nacionales y Juveniles, cita multideportiva desplegada por todo el país.

Entre las disciplinas que mantienen en alto la tradición deportiva en Matanzas está el ciclismo.

Alexandra Arencibia Olano y Brian Guardado Pino cerraron como dos de los mejores pedalistas de la categoría juvenil en Cuba con el adiós del Campeonato Nacional, celebrado en Sancti Spíritus.

Alexandra, natal de Jagüey Grande, ganó la medalla de oro en la prueba de ruta, donde la también matancera Vanesa Hernández acabó con bronce.

Ambas repitieron podio en la contrarreloj, siendo Alexandra la subcampeona y Vanesa certificando otro bronce.

Guardado, de Jovellanos, obtuvo la corona en la ruta y mantuvo la cima, tal y como lo hizo el año anterior. En la prueba crono, mejoró el tercer lugar de la contienda pasada y terminó con plata. Por si fuera poco, quedó cuarto en la agotadora prueba de Mountain Bike (MTB). Matanzas culminó segunda por provincias en los juveniles.

Guardado, al centro, confirmó su condición de talento en el ciclismo nacional. Foto: Jesús Perera/ Facebook.

Los escolares tampoco quedaron lejos y también aportaron al botín. El tercer oro de Matanzas en estos Juegos lo colocó en su pecho Leonardo Sanabria Mederos, monarca del MTB. Francisco Miguel Perera se llevó a casa el metal plateado en la contrarreloj individual.

Leonardo Sanabria aportó oro en el Mountain Bike escolar. Foto: Jesus Perera/ Facebook.

Sólo Las Tunas y La Habana acabaron por encima de la tropa matancera en el ciclismo escolar.

