Acondicionan terreno del Estadio Victoria de Girón para la Serie Nacional

Una brigada integrada por 30 trabajadores de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Juan A. Morales labora en el Estadio Victoria de Girón de Matanzas, como parte de los preparativos para la próxima Serie Nacional de Béisbol.

El grupo lleva alrededor de diez días en acciones de acondicionamiento del terreno, con tareas como el rebaje de lomas, la preparación del suelo y la plantación del césped.

«Se levanta primero el césped, se prepara el terreno y vuelve a colocar. Después se le da pisón y con agua se riega para que tome su lugar», describió este proceso el jardinero Yosvany García González.

El dos de septiembre comienza la Serie Nacional de Béisbol, y el Palacio recibe nuevos bríos.

Armados con experiencia previa en labores similares, los obreros tienen previsto continuar sus actividades por quince días más.

«Hasta este momento hemos trabajado en la parte del box y ahora lo hacemos en la medialuna. Lo más difícil es la zona del montículo, pues se deteriora con facilidad y es necesaria la nivelación del terreno con sus correspondientes parámetros de altura», contó Rafael Molina Aguilar, organizador de Brigada.

El reacomodo del box resalta como una de las acciones más complejas llevadas a cabo por la brigada de la CCS Juan A. Morales.

Entre las acciones pendientes destacan el acabado de las líneas de home a primera y tercera bases, así como el posterior riego y mantenimiento del gramado.

La ejecución nace de los esfuerzos para garantizar que el Estadio Victoria de Girón esté en óptimas condiciones para el inicio de la competencia beisbolera.

