Canoísta cubana Yarisleidis Cirilo desde hoy en mundial de Milán

La canoísta cubana Yarisleidis Cirilo competirá hoy en las preliminares de la monoplaza (C-1) a 200 metros del Campeonato Mundial de Velocidad de Milán, Italia, en busca de otro título del orbe en el certamen, previsto para efectuarse hasta este domingo.

Cuba estará presente en la cita mundialista con Yarisleidis, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y finalista en el C-2 a 500 metros con Yinnolis Franchesca López, quien este miércoles logró la corona del C-1 a 200 metros en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay.

Según el sitio oficial de la Federación Internacional, la natural de la provincia oriental de Guantánamo compartirá carriles con representantes de Kazajstán, Rusia, con un equipo neutral, República Checa, Grand Bretaña, Moldavia y Bulgaria, en busca de avanzar a la siguiente fase y seguir hasta el podio del mundial, que concluirá el 24. ,

Antes de llegar a Milán, Yarisleidis Cirilo cumplió una base de entrenamiento en Portugal, donde en junio último logró el título en esa modalidad y distancia en certamen del orbe sub 23 en Montemor-o-Velho.

