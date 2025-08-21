Afectaciones al servicio eléctrico para hoy jueves

Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible, la entrada de la unidad 5 de la CTE Nuevitas con 70 MW y la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 100 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2240 MW y una demanda máxima de 3800 MW, para un déficit de 1560 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1630 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1869 MW a las 20:50 horas no coincidente con la hora de máxima demanda. La afectación fue superior a lo pronosticado por la salida de la unidad 6 de la CTE Nuevitas.

La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2506 MWh, con 544 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1970 MW y la demanda 3315 MW, con 1360 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1420 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 y 6 de la CTE Nuevitas, Unidad 3 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté.

Limitaciones térmicas: 373 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible

57 centrales de generación distribuida con 357 MW.

Tomado de Granma