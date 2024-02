Balonmanista matancero persigue consagración en Liga de Francia

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Si bien no comenzó dentro de los planes del técnico galo Didier Dinart como hombre regular, el balonmanista matancero Ronaldo Almeida busca la consagración con el US Ivry, equipo de la Primera División de la Liga de Francia.

El lateral yumurino enfrenta su primera temporada en este país europeo dentro de un plantel que necesita acumular puntos para evitar el descenso. Almeida y sus compañeros ocupan el escaño doce entre 16 conjuntos al registrar nueve unidades en 15 partidos. El saldo del US Ivry es de cuatro victorias, un empate y diez reveses hasta el momento.

Integrante del equipo cubano que alcanzó el título en el Mundial de Naciones Emergentes 2024, Ronaldo aparece ubicado en el lugar 76 entre los máximos anotadores de la Liga con 38 perforaciones en catorce juegos donde ha visto acción. Esto le permite colocarse como el tercer mejor latinoamericano de la competencia, sólo por detrás del brasileño Bryan Monte (54 goles) y el chileno Erwin Feuchtmann (49). Además, exhibe un promedio de gol de 2,71 tantos por encuentro.

Para el campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, esta constituye una oportunidad de probar su nivel en uno de los certámenes profesionales más fuertes y competitivos del mundo. Con apenas 21 años de edad y un talento innato para el balonmano, Rolando Almeida asume protagonismo en busca de asegurar la permanencia del club fundado en 1947. Tanto es así, que representa el quinto mayor anotador de la plantilla del Ivry.

La vuelta de la temporada, al doblar la esquina

Después de eslabonar una mala racha de ocho partidos iniciales sin conocer el éxito, el equipo del cubano logró enderezar algo el rumbo para facturar las primeras sonrisas de la lid. Ahora afronta la segunda mitad de la temporada a partir de febrero con duelos vitales en pos de evitar el descenso. El regreso será aún más complicado, pues enfrentarán al Montpellier HB y al Fenix Toulouse, puestos tres y cuatro de la clasificación, respectivamente.

Con una historia que atesora ocho títulos de Liga, el US Ivry es uno de los elencos más destacados del balonmano francés. No obstante, las décadas de 1960 y 1970 fueron las más prodigiosas al equiparar cinco de esos pergaminos. La diadema más reciente ocurrió en 2007. Entre tanto, el Paris Saint Germain deviene actual puntero y claro dominador del certamen, con diez antorchados en los últimos once años.

Luego de par de campañas en el Sporting Clube de Portugal, donde alcanzó sendos trofeos de Copa, el balonmanista matancero Ronaldo Almeida continúa su crecimiento vertiginoso en las canchas del Viejo Continente. (ALH)