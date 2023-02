El lanzador matancero Armando Dueñas será uno de los peloteros que formen parte del campo de entrenamiento de Olmecas de Tabasco, a iniciar el próximo 20 de febrero en las instalaciones de Olimpia XXI.

Dueñas recibió la invitación para permanecer bajo las órdenes de Pedro Meré. En tierras aztecas tendrá el chance de buscar un lugar en la novena verde con miras a la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol.

El veloz derecho de 28 años militó con el equipo nacional español en la fase clasificatoria del Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, no registró una efectividad con la escudería pues no sacó out en su aparición en la quinta entrada del primer juego ante la República Checa. Durante esa salida el matancero permitió cuatro carreras.

Aunque tuvo una mal actuación en el torneo, el serpentinero cubano posee inmenso talento y una recta que oscila entre 94 y 96 millas por hora. Su rol con los Olmecas apunta al relevo largo. Dentro del staff podría alternar con las funciones de abridor ,debido a la variedad de lanzamientos que tira el antillano.

A Olmecas por un puesto en la nómina

El año anterior estuvo con el equipo San Inazio en la División de Honor de la pelota española. Ahí lanzó 19 capítulos completos y terminó con 6.63 anotaciones de efectividad.

En sus seis Series Nacionales con Matanzas y Las Tunas, el lanzallamas Armando Dueñas acumuló una foja estable de 12-12. Además, mantuvo efectividad de 4.78 carreras limpias cada nueve innings y abanicó 100 bateadores en 100 entradas lanzadas.

Actualmente Olmecas tiene sus 7 plazas de extranjeros ocupadas; por ello, Dueñas llega en calidad de invitado. Los de Tabasco tendrán su primer entrenamiento del Mini Camp el lunes 20 de febrero. (ALH)