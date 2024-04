Aniladys, la nueva joya del kárate cubano

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Durante la última edición del Campeonato Nacional de Kárate-Do celebrado en Cienfuegos, la joven matancera de 21 años de edad Aniladys Torres Morales se consagró como la primera figura de la división de hasta 68 kilogramos, al coronarse monarca del peso.

Allí Matanzas ocupó el tercer lugar por provincias, en gran medida gracias al aporte total de tres preseas de Aniladys, oriunda del poblado Juan Gualberto Gómez en Unión de Reyes.

“Desde pequeña siempre me gustaron las películas de artes marciales. En la escuela primaria me acerco al entrenador Osmel y le pregunto sobre el deporte. Sin mis padres saber nada de eso comienzo a entrenar. Al enterarse en la casa, mi padre se alegró porque él practicó kárate, pero mi mamá quedó sorprendida. Mis tíos me dijeron que eso era sólo para machos, aunque yo lo intenté, pues me gusta”, consideró la atleta de poco más de un metro y setenta centímetros de estatura.

Hace tres años, la titular de Cuba ingresó a las filas del equipo nacional, aunque antecedida por varios premios en categorías inferiores.

“Nunca me quedé sin medallas en los nacionales pioneriles, escolares y juveniles. No fue fácil la entrada al equipo Cuba de primer categoría. Tuve meses y años preparándome para el puesto. Nada es un regalo en la vida de los deportistas, pero al final conseguí hacer el grado. Ahora toca mantenerlo con resultados”, aseveró.

Para la karateca matancera, el último Nacional Élite devino su segunda experiencia a ese nivel, tras un bronce acuñado aún en edad juvenil.

“En mi primer Campeonato Nacional, también desarrollado en Cienfuegos, tuve que lidiar con la presión de la primera vez. Es un poco complicado por los nervios y la actitud a tener. Ahora fui más confiada en la preparación”, dijo la karateca.

La salida de las primeras figuras del combinado criollo, abre las puertas a jóvenes como Aniladys, ávidas de competencias y roce internacional. Por ello, la joven expresa que “en Cuba es un problema la falta de topes con las principales figuras del continente, dentro de un deporte que necesita mucha competencia”.

Por ahora, los retos de la deportista matancera se centran en el entrenamiento, mirando de cerca y con mayor madurez competitiva al próximo ciclo olímpico.