XII Salón de Artistas Aficionados, creatividad y talento

Recientemente se inauguró el XII Salón Provincial de Artistas Aficionados en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) en Matanzas.

Durante la cita, premió las obras en diversas categorías el jurado integrado por los creadores Frank Ortega Sosa, Alexander Rodríguez Castellanos, Dagoberto Arencibia Ramírez, Jase Manuel Díaz Herrera y Darlin Raúl Nuñez Varona.

En la categoría Artesanía Artística recibió el Primer Premio la obra No.29 “Pez VS hombre” de Waldo Hernández Silva. El segundo, la No. 4 Sin Título de José González Suárez. Mientras que el tercer lugar lo alcanzó Anna Ortega Martínez con la pieza No. 5 Mi Zoológico”.

“Soy Artista Aficionado de la ACAA hace más de diez años. He participado en otros salones y tuve la satisfacción de obtener otros premios también. Para confeccionar la pieza me basé en la temática de nuestra ciudad Matanzas. Estamos muy cerca del mar y del río San Juan, donde habitan los peces. A menudo, la pesca se ve como una actividad recreativa, pero también tiene un impacto significativo en los ecosistemas acuáticos”, afirmó Hernández Silva.





Entre las menciones en dicha categoría destacan las obras Desgarre de Yaroski Fernández Busua, Águila americana de Jeyson A. Pérez Rodríguez y Árbol de la vida de Yonai Betancourt Apolinario.

Según Fernández Busua, trabaja la artesanía desde muy pequeño. Crear obras de arte de madera resulta la mejor inversión de su tiempo. Por este motivo decidió recientemente unirse a la Asociación. También, opta por enseñar a aquellos amigos o familiares que se interesan por la producción de piezas.

“Esta es la primera vez que participo en el Salón. Presenté dos fotografías llamadas Solares, los dos amigos. A través de ellas intento mostrar una parte de la sociedad cubana que a lo largo de los años, sigue presente”, afirmó Denny Santana Torres, participante.

El objetivo del XII Salón Provincial de Artistas Aficionados resulta incentivar la creatividad de los miembros del Movimiento.