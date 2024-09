Will Smith anunciado en Brasil como atracción en Rock in Rio

El afamado actor, rapero y productor estadounidense Will Smith fue anunciado en Brasil como atracción para el 19 de septiembre en la 40 edición del festival de música Rock in Rio, según confirmaron hoy medios especializados.

Durante una entrevista concedida al programa Fantástico, de la TV Globo y citada por las fuentes, el ganador de un premio Oscar y un Grammy manifestó que «estar allí, en Rock in Rio, será algo especial. La música es un amor antiguo, y es hora de correr detrás del tiempo perdido», refirió.

Según el artista, ya recibió credencial del evento y «será uno de los primeros lugares en que me presentaré. Tengo un repertorio de 20 pistas que me gusta mucho», añadió.

Interrogado sobre por qué no invirtió más en su carrera como cantante, respondió (entre risas) que «hacer películas paga mucho dinero. Cada vez que pensaba volver a cantar, la gente del cine me convencía de hacer otro filme», alegó.

Smith actuará en el escenario Sunset Stage el 19 de septiembre, en la misma fecha en que el premiado cantante inglés Ed Sheeran será el principal atractivo del Palco Mundo.

«Es uno de los chicos más talentosos de la generación. Acabo de descubrir que tiene un tatuaje de El príncipe de Bel-Air. Es un gran fanático de la serie», bromeó el actor sobre Sheeran.

Smtih comenzó su carrera musical con el dúo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. En 1997, lo hizo como solista y produjo éxitos como «Men in Black» y «Gettin Jiggy With It».

Pero después de conciliar sus carreras como actor y rapero, se dedicó más al cine. El regreso a la música fue este año, cuando reanudó la presentación de canciones como «You can make it» y «Work of art».

Otras atracciones de ese día en el festival son Jão, Joss Stone, Charlie Puth y Gloria Groove.

Rock in Rio comenzará el 13 de septiembre y se extenderá hasta el día 22 en la llamada Ciudad del Rock, en la zona oeste de la urbe.

Tomado de Cubasi