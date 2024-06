Una calle para vislumbrar mil caminos

Como cada verano, desde hace más de una década, llegará la revista televisiva Una calle, mil caminos, que comenzará a transmitirse los sábados por Cubavisión, a partir del 6 de julio.

A pesar de los múltiples desafíos que implica esta producción, fue posible realizar ocho telefilmes de estreno; y el más gustado, que será escogido mediante encuestas valorativas en las redes sociales, se retransmitirá en la emisión correspondiente al 31 de agosto, como cierre de la temporada, precisó a Granma su directora y guionista, Magda González Grau.

«A mí me encanta hacer este programa, porque pienso que es útil», destacó la realizadora; quien en varias ocasiones ha manifestado que retomar este proyecto fue su principal aliciente después de finalizar la serie Calendario.

El espacio, que se ha caracterizado por abordar aspectos sensibles que es necesario visibilizar, en esta temporada mostrará conflictos como el enfrentamiento a una enfermedad terminal durante la adolescencia; los sentimientos de culpabilidad en estas edades; los jóvenes que se desarrollan en entornos de desventaja social y aun así logran salir adelante y alcanzar sus metas, entre otros.

«Siempre hay quienes ofrecen resistencia a estos temas, y consideran que no son apropiados para el público infanto-juvenil. Los adolescentes transitan por muchas situaciones límite para su vida y no están preparados; por eso hay que ayudarlos, que comprendan que pueden salir de esas situaciones sin llegar al suicidio, enfrentar una enfermedad sin perder el derecho a soñar, así como no reprimir sus emociones ni orientación sexual, por poner algunos ejemplos», comentó Dulce María Hernández Céspedes, una de las directoras asistentes.