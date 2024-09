Apoyo de Taylor Swift es para binomio demócrata Harris-Walz

Taylor Swift, la súper estrella del momento en la industria musical de Estados Unidos, respaldará al binomio demócrata Kamala Harris-Tim Walz, y lo compartió con los más de 230 millones de seguidores que tiene hoy en Instagram.

La cantante publicó un comunicado en la red social, poco después de ver el debate presidencial entre Harris y su rival republicano, el expresidente Donald Trump, celebrado anoche en Filadelfia, Pensilvania.

En el texto, Swift escribió: “Como muchos de ustedes, vi el debate (…) Si aún no lo han hecho, ahora es un buen momento para investigar sobre los temas en cuestión y las posturas que adoptan estos candidatos sobre los temas que más les interesan”.

“Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre las políticas y planes que proponen para este país”, añadió al subrayar que estará emitiendo su “voto por Kamala Harris y Tim Walz en la Elección Presidencial de 2024”.

“Voy a votar por @kamalaharris porque ella pelea por los derechos y causas que yo pienso requieren de una guerrera para su logro”, acotó cuando recalcó su admiración por Harris.

Swift destacó que la vicepresidenta luchará por las causas que considera importantes, como los derechos LGBTQ+ y la libertad reproductiva de las mujeres.

La intérprete de éxitos como You Belong With Me, perteneciente a su segundo disco de estudio, Fearless (2008) y Look What You Made Me Do, de Reputation (2017), instó a los fans que votan por primera vez que se registren y lo hagan de manera anticipada.

La cantautora de 34 años aprovechó para desmentir noticias falsas sobre un supuesto apoyo a Trump que en realidad fue generado por la AI (inteligencia artificial) y explicó que “la manera más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”.

“Con amor y esperanza”, expresó la cantante, seguido de un “Childless Cat Lady” (“La señora de los gatos sin hijos”), una mordaz alusión a los comentarios muy criticados del candidato a vicepresidente del Partido Republicano JD Vance sobre algunos importantes demócratas sin hijos.

Swift apoyó en las elecciones de 2020 a Joe Biden y el espaldarazo a Harris este año podría tener un gran impacto entre los votantes más jóvenes, que constituyen una parte importante de su base de seguidores.

Para nadie es secreto que la cantante de “Cruel Summer” y multiganadora de premios Grammy cuenta con una fuerte influencia, pues, como recuerdan medios locales, su último álbum, The Tortured Poets Department, pasó 15 semanas en el número uno de la lista Billboard 200.

La iniciativa de “Swifties for Kamala” que gana impulso es un camino para involucrar a un segmento del padrón electoral que, sin dudas, será decisivo el 5 de noviembre.

El escrito ganó en las últimas 11 horas más de ocho millones 200 mil «me gusta». (ALH)

Tomado de CubaSí