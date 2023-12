Semana de Autor en Madrid honra a Padura

El cine marca el ritmo de la Semana de Autor de la Casa de América de Madrid, consagrada este año al cubano Leonardo Padura, en la alternancia de su obra en diferentes facetas.

Para hacerlo más evidente, la película Vientos de La Habana, del cineasta español Félix Viscarret, sirvió como primera parada en los homenajes al autor de la saga del detective Mario Conde, encarnado en el celuloide por el destacado actor Jorge Perugorría (Fresa y Chocolate).

Un reconocimiento patentado en las palabras introductorias de los eventos por el director de Casa de América, Enrique Ojeda, al considerar a Padura como una de las figuras más relevantes de la literatura iberoamericana del momento.

Conducido por Mariela Besuievsky, productora de la cinta, y con las intervenciones de Viscarret y el propio Padura, el escritor reconoció que sus trabajos llevados al cine contaron con mucha complicidad y entrega.

“Para escribir una novela no hace falta más que un lugar donde hacerla y un vaso de agua con azúcar. Pero una película requiere de financiamiento e inventiva dentro de los contextos que se plantean”, comentó el autor también de El hombre que amaba los perros, Regreso a Itaca y La novela de mi vida.

“Recuerdo que incluimos una escena de Pichi (Perugorría) con un perro callejero cuando venía un huracán a La Habana. Mariela (la productora) la suprimió, porque me dijo de forma tajante: no tengo dinero para perros ni entrenadores”, apuntó sonriente.

Viscarret, por su lado, resaltó la magia de filmar en La Habana y el placer ahora de que sus hijos (entonces pequeños en 2016) puedan ver el largometraje, punto de partida de la serie Cuatro estaciones en La Habana.

“Cuando me propusieron el proyecto, no dudé un instante en acogerlo. Incluso debí confesar que yo no había estudiado en la escuela de cine de Cuba, pero me interesaba muchísimo hacer la película y la serie”, apuntó el realizador.

Pudieran encasillarse en lo que se conoce como Noir Clásico, cine negro policíaco, detectivesco de suspenso. Sin embargo, tiene el sello de La Habana, y la cubanía, que le aportan algo diferente y atractivo, añadió Viscarret.

Padura agradeció a Casa de América por dedicarle la Semana de Autor, y remarcó que toda su obra es en realidad un canto de amor por Cuba.

Las jornadas se extenderán hasta el viernes 15 de diciembre y constarán de numerosas actividades en torno a su obra. El reconocimiento al prolífico escritor cubano parte de una idea original de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), que organiza la Casa de América desde el año 2000.

Nacido en La Habana en 1955, obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 por el conjunto de su obra, pero antes ya logró el reconocimiento internacional con sus novelas policiacas protagonizadas por el detective Conde (Pasado perfecto, Vientos de cuaresma, Máscaras, Paisaje de otoño, Adiós, Hemingway y La neblina del ayer, entre otras.

Varios lauros conquistados como el Café Gijón, el Dashiell Hammett, de las Islas 2000, el Brigada 21 o el Premio de Novela Histórica Barcino, dieron lugar a la serie televisiva Vientos de La Habana (Premio Platino). (ALH)

Tomado de Prensa Latina