Seis obras cubanas preseleccionadas a los Premios Platino

El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) informó en su conferencia de prensa semanal sobre una serie de actualizaciones que reflejan un proceso de reinvención y proyección del audiovisual cubano, pese a las circunstancias actuales.

La vicepresidenta del ICAIC, Yanín Martínez, destacó como noticia central la preselección de seis obras cubanas en esta edición de los Premios Platino: el largometraje documental “Mijaín”, la serie Ruta ADN Cuba, «Baracoa» opera prima de Luis Ernesto Doñas, la coproducción cubano-norteamericana “Malecón”, los largometrajes «Calle 232» y «Cinco Historias de Amor y un Bolerón desesperado».

Asimismo, anunció el próximo lanzamiento de una serie web dedicada a explorar los desafíos de la producción en el contexto actual.

En el ámbito internacional, Alexis Triana, presidente del ICAIC, desde México actualizó sobre las acciones concretas que se llevan a cabo con los Estudios Churubusco, a raíz del convenio firmado durante el MECLA.

Se estableció un contacto en vivo con José Luis Rodríguez, director del Centro Provincial de Cine en la provincia de Holguín, quien actualizó sobre el programa del Evento «Por primera vez», dedicado a los 100 años del cine Martí.

Respecto a la exhibición, se detalló una programación rediseñada para los cines de todo el país: viernes, sábado y domingo; con un fuerte componente comunitario que incluye proyecciones en escuelas y barrios, ahora facilitadas por el uso de baterías recargables para garantizar su funcionamiento.

Martínez recalcó que, en medio de las nuevas circunstancias, “el cine no se detiene, sigue rediseñándose y buscando vías»; para mantener la vitalidad de la programación y la producción institucional, marcando un giro en las estrategias del sector audiovisual en la isla. (ALH)

