Frustra Aduana General intento de introducir drogas al país

Por Redacción TV Yumurí

William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó la detección de un nuevo intento de introducir drogas al territorio nacional por el Aeropuerto Internacional José Martí.

Según precisó en su cuenta oficial en la red social X, gracias al trabajo conjunto con el Órgano Antidrogas se descubrió una cantidad significativa de metanfetamina oculta en una cafetera eléctrica, pelotas de béisbol y otros equipos dentro del equipaje de una pasajera.

Pérez González reafirmó que la institución continúa consolidando su labor en la frontera frente al flagelo de las drogas, en correspondencia con la firme convicción expresada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz de que el combate será permanente y sin concesiones.

La Aduana General de la República subrayó que la vigilancia y el control en los puntos de entrada al país constituyen una prioridad para garantizar la seguridad nacional y la protección de la población.

ACN

