Reciben escritores matanceros Premio Literatura UNEAC 2024

La sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) acogió la entrega de los Premios de Literatura UNEAC 2024. En esta ocasión tres de los cuatro escritores galardonados resultaron matanceros.

Por su singular capacidad de expresar el desgarre y el dolor a través de una escritura que no llega a ser retórica, Leymen Pérez García obtuvo el Premio de Poesía “Julián del Cazal”.

Pérez García comentó que El sol de las derrotas es un libro en el que lleva años trabajando, debido a sus exigencias personales a la hora de presentar una obra a concurso o imprenta.

El Premio “José Antonio Ramos” de teatro fue entregado a Laura Ruíz Montes por su monólogo Fibra de Vidrio. El texto ahonda en la vida y persona de Tina Modotti, conocida en la historia por su relación amorosa con Julio Antonio Mella.

Ruíz Montes resulta una figura conocida dentro de la poesía matancera, aunque esta no es su primera incursión en el teatro.

“Hace muchos años escribí una obra de teatro que se llama Ciegas y obtuvo el Premio José Jacinto Milanés, pero el resto del tiempo he estado evidentemente escribiendo poesía. Sin embargo reconozco que hay momentos en que la poesía no me alcanza, no en el sentido de la poesía en sí sino quizás más bien de los formatos, hay quien escribe un libro de poesía dedicado por entero a un mismo tema pero como escritora a mí no me funciona”, explicó la autora de Fibra de Vidrio.