Realizan en Matanzas concierto de Hermanamiento entre países

Un concierto de Hermanamiento de naciones entre Cuba e Italia tuvo lugar en la Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas.

La Orquesta de Música Folclórica EtnoMuSa de la Universidad Sapienza Dinora de Roma y la Jazz Band Swing Cubano interpretaron piezas típicas y tradicionales de cada país.»

Es una ocasión única para nosotros vincular la primera y única orquesta folclórica universitaria de Europa con la orquesta juvenil Swing Cubano. Aunque tienen tipologías distintas de trabajo la esencia es similar» comenta Marco Boriglione trabajador y representante de la ONG Arci Culture Solidali (ARCS).

Estos espacios culturales buscan fomentar una mayor apreciación mutua y la construcción de lazos de amistad vigentes hace más de 60 años entre diferentes culturas.

«Nosotros hemos tocado con otras orquestas norteamericanas y canadienses hace poco. Cuando compartimos con EtnoMuSa la experiencia fue increíble y eso se debe a una ardua concentración en compartir la música», acotó Bruno Jesús Villalonga Villares director de la Orquesta Swing Cubano.

La Oficina del Conservador de la urbe yumurina en cooperación con organizaciones no gubernamentales italianas realizan un proyecto de cooperación para rescatar inmuebles en la calle del medio para usos culturales.

Por Brian Alonso Hernández, estudiante de periodismo.

