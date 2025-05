El libro «Anaís Abreu canta boleros con sabor a filin,» de Perucho Mejía García, publicado en Colombia, será presentado, el jueves 29 de mayo, a las tres de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero.

En este encuentro, Anaís Abreu y Mejía García dialogarán con el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa sobre este libro, que se propone una mirada a pasajes de la vida, personal y profesional, de la reconocida cantante cubana.

La ocasión permitirá, igualmente, escuchar algunas obras incluidas en el repertorio de Anaís Abreu.

Este libro –según afirma su autor– está :

—-« …escrito con especial sentimiento de alegría y admiración, cuyo fin es reconocer y tributar con el más genuino valor artístico y humano la singular y significativa carrera musical de Anaís Abreu Rodríguez. Y, aunque tengo la fortuna de contar con su amistad, puedo decir, que su obra la he acogido porque me asombra y me emociona, y porque además está hecha con toda la esencia y autenticidad que identifica los distintos géneros y expresiones de la música cubana».

Escritor, traductor, compositor, fotógrafo y acupunturista, Perucho Mejía García es miembro del Comité de Honor del Coloquio Internacional Boleros de Oro de La Habana.

Original de la provincia de Camagüey, Anais Abreu comenzó sus aventuras musicales desde muy joven. Estudió en la Escuela Provincial de Arte Joaquín Varona, y luego en la Escuela Nacional de Arte Luis Casa Romero, donde después de su graduación, enseñó piano. Al terminar sus estudios en el Centro Nacional de Superación de la Enseñanza Artística continuó en la misma institución como profesora y directora de coro. En 1986 inició su carrera artística como solista.

