Continúa espacio de diálogo sobre Culturas Originarias

La cita sesiona en la Galería Haydee Santamaría de Casa de las Américas, ubicada en la zona capitalina de El Vedado, con entrada libre, y fue inaugurada en el Día de la Resistencia Indígena.

Esta edición, cuyo encuentro está dedicado al tema Cosmovisiones originarias: diálogos urgentes para postergar el fin del mundo, se desarrollará hasta el día 15 del presente mes.

El programa matutino comprende conferencias y paneles de representantes de comunidades, especialistas y estudiosos de las culturas originarias de América, además de proyección de documentales, mientras las sesiones vespertinas están dedicadas a videoponencias, accesibles en el canal de YouTube de la institución.

Para la jornada de este martes está prevista la conferencia Revitalización lingüística e identitaria: un reto dentro de la unión de cooperativas Tosepan, a cargo de Rosalinda Heredia (México).

A ello se suma el panel Bailando para posponer el fin del mundo, con las intervenciones de Roberta Maria Zambon (La Danza del Buen Vivir: celebrando e imaginando otros mundos), Marcilio Vieira (Bailar para postergar el fin del mundo: El Toré como cuerpo-territorio), Renata Celina de Morais (La Rueda de Ciranda: el diseño de un mundo que nunca termina) y Daniela María Amoroso (Evoluciones sostenibles: conocimientos y prácticas de la cultura como epistemología).

En la tarde se presentará el libro O toré e a memória dos povos indígenas potiguar, a cargo de Marcilio Vieira.

Desde la plataforma YouTube se podrá acceder a las videoponencias Los rituales indígenas como prácticas de resistencia ante el capitalismo y Cuidado y veneración a la naturaleza desde las cosmovisiones indígenas. Una ética educativa para postergar el fin del mundo.

Durante la apertura del Coloquio, Jaime Gómez Triana, director del Programa de Estudios sobre Culturas Originarias de América y vicepresidente de la Casa de las Américas, señaló que el evento nació para visibilizar “esos muchos mundos que hay en este hemisferio”.

Asimismo, el encuentro busca otorgar valor a todas las cosmovisiones y proponer nuevos encuentros y diálogos posibles.

La primera jornada incluyó la conferencia Aportes de los Pueblos Indígenas para buscar el equilibrio ambiental y social de la humanidad, impartida por Jacob Omar Jerónimo; Experiencias de un maestro en comunidades indígenas de Guatemala, de Roberto Carlos Morales, y Cartografía de Isla del Rey, de Silvana Lamilla.

En las videoponencias figuran Semiosis social, territorio y cine colectivo: luchas, resistencias y disputas de sentido en Abya Yala; Cine zapatista y estética obedencial: poéticas insurgentes desde la comunidad; y Cuando las palabras pierden su territorio: transformación económica, conocimientos comunitarios y desplazamiento del didza xidza.

Se presentó además el audiovisual El oportuno hacer: el resurgir de Abya Yala. (ALH)

Tomado de Prensa Latina