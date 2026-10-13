Estiman 1800 MW de afectación para el martes

En la jornada de este lunes se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1899 MW a las 20:00 horas.

La producción de energía de los parques solares fotovoltaicos fue de 5418 MWh, con 843 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1070 MW, la demanda 2415 MW con 1350 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Se encuentran en avería la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE Rente. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 518 MW.

Para la hora pico se considera el completamiento de carga de las unidades 3 y 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes con 40 y 70 MW respectivamente.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1180 MW con una demanda máxima de 2950 MW, para un déficit de 1770 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1800 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate