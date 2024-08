Liseydis continúa regalando “Más esperanza”

Liseydis Más Castillo, lleva en sus genes el amor por la cultura cubana, por sus raíces, por su pueblo de Alacranes, por Cuba. Con tan solo 19 años la joven instructora de arte creó en enero del año 2010 el proyecto sociocultural Danzando Esperanzas.

Sin embargo, en el año 2013 con la integración de nuevas manifestaciones como el teatro, las artes plásticas y la música decidió nombrarlo Más Esperanza.

¿Por qué más Esperanza?

“La utilización del apellido Más tiene una doble intención en el proyecto. Para mí, Más, además de ser un adverbio de cantidad significa fuerza, la unión de todos. Y Esperanza porque nunca debemos perderla. Siempre tenemos que luchar por ello, para que nunca muera.

“Más Esperanza para mí ha sido una enseñanza de vida. Ahí he crecido. Empecé cuando tenía 19 años. Me ha servido para ser mejor ser humano, para tener mucha paciencia, para aprender a nunca rendirme porque a pesar de todas las adversidades, de las dificultades, siempre hemos salido adelante, encontrado una solución para llevar a cabo nuestros objetivos, me ha enseñado a amar mucho a los niños, a los jóvenes, los adolescentes, entenderlos, formar parte de ellos y sin lugar a dudas Más esperanza ha sido mi casa durante casi quince años”.

El propósito del proyecto no es más que la integración de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, adultos, en pos de la cultura. Liseydis les enseña el amor por la cultura, no solo la nuestra, sino la general. Hace un llamado al gusto estético, al gusto por la buena música, el conocimiento de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, pero además es un proyecto que contribuye a la formación de valores de los niños, a que sientan amor por las cosas que nos caracterizan, por su música infantil, por las rondas, por los juegos.

La diversidad de actividades para los diferentes grupos etario caracteriza a los integrantes del proyecto. “No solo las actividades son infantiles, también sino para adolescentes llevando temáticas donde ellos se puedan nutrir”

¿Cuál es el principal motivo que te inspira a componer las coreografías?

“Detrás de cada coreografía siempre trato de contar una historia, de transmitir una enseñanza, un mensaje que, en primer lugar, deben entender los bailarines, así mismo hacemos con la música, el teatro. Siempre hacemos que el niño o la persona que interprete un personaje primeramente entienda lo que está haciendo para que el público pueda recibir el mensaje. Con este motivo de que entienda contribuimos a que el niño lea, investigue, se preocupe, interiorice, que utilice el razonamiento.

“He tenido a mis hijos y nunca he parado. Siempre he estado haciendo cosas por el bien de la comunidad. El trabajo con los niños es fascinante, ellos son mi aliento, me sacan una sonrisa. La nobleza que tienen me hace mejor persona. Siempre sacan los mejor de mí. Siempre he tratado de estar junto a ellos.”

Tres generaciones han formado parte Más esperanza. Muchos integrantes han dejado su huella en el proyecto.

Defíneme en una palabra lo que significa la danza para ti

“Es un poco complicado porque la danza constituye una herramienta fundamental para mi dentro y fuera de Más esperanza representa una herramienta para transmitir el conocimiento, valores, amor, enseñanzas.”

14 años que se dicen fácil pero no lo son ¿Cuáles representan los retos de ahora en adelante?

“Hemos transcurrido por muchísimas adversidades, alegrías, viajes, festivales, concursos, coreografías. Hemos compartido con proyectos de nuestra provincia, de otros lugares de Cuba. He tenido la posibilidad de presentar el resultado de mi trabajo en fórum, eventos nacionales, regionales. Le he demostrado a mi provincia y mi municipio el trabajo que ha realizado Más Esperanza durante todos estos años.”

A partir del mes de enero los integrantes del proyecto Sociocultural estarán realizando una gira por diferentes comunidades y centros de la provincia.

Liseydis con su juventud representa un ejemplo a seguir por muchos instructores de arte. En estos casi quince años demuestra que a pesar de las dificultades y los obstáculos los sueños se cumplen, con tesón empeño, dedicación y la unión de todos. En su actuar diario esta joven sigue regalando Más Esperanzas a los unionenses.