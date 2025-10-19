Lecturas con Ulises

Ni la lluvia, ni el molesto apagón impidieron la inauguración de una muestra transitoria dedicada a la obra de Abelardo Estorino López, en ocasión de su centenario y la Lectura en Casa a cargo del dramaturgo, crítico e investigador Ulises Rodriguez Febles, acontecidos en el Archivo Histórico Provincial de la Atenas de Cuba.

Lectura en Casa constituye un espacio itinerante conducido por Ulises, quien se adueñó esta vez de la especial solemnidad que reina en el emblemático recinto matancero. El Director de la Casa de la Memoria Escénica y prolífero narrador destacó la impronta del destacado dramaturgo unionense Abelardo Estorino y la emotiva estancia en la casa donde vivió y falleció José Jacinto Milanés, sede del archivo histórico.

Dueño de un natural estilo de comunicación Ulises accedió a dar lectura a varios cuentos de su libro El señor de las Tijeras, publicado por la editorial Aldabón, que debe ser presentado en la próxima feria.

Minicuentos como Cena, Rodarán, Máster o La silla, representados más allá de la lectura compartida, reprueban con valor y civismo figuras y actitudes que atentan tijeras en mano, contra el noble empeño de soñar y construir.

Con el cálido reconocimiento al creador matancero y su designación como miembro del jurado de la Primera Jornada Científica de la institución a celebrarse en diciembre próximo concluyó el feliz encuentro.

