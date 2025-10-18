Cultura

Inauguran exposición bipersonal «Ocaso»

La exposición bipersonal «Ocaso» de las artistas Karla González y Sully Rodríguez se inauguró en la Biblioteca Provincial Gener y del Monte.

La muestra, compuesta por 16 fotografías digitales captan desde una mirada única la esencia de la religiosidad.

«Ocaso es el resultado de un trabajo que realizamos en La Habana . Fue la documentación de las procesiones de la Virgen de Regla y de la Caridad del Cobre y Cabildo», explica Karla González Orta, artista visual matancera.

González Orta agrega que las instantáneas reflejan la sociedad actual y una parte espiritual y humana de los cubanos que poseen devoción hacia algún tipo de religión.

Foto: Cortesía de las artistas.

Sully Rodríguez Reyes señala que las fotografías en un inicio fueron tomadas a color pero decidieron presentarlas en blanco y negro para resaltar todo lo que se pueda apreciar desde lo monocromático.

«Ocaso» se presenta al público hasta el mes de diciembre con el propósito de mostrar la posición del individuo desde sus creencias y la fe.

By Amanda Pérez Aguerrebere

