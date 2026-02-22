Cultura

Impulsa Taller de Teatro de Títeres ‘Mani-obras» creatividad de infantes

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Centro Kairós #Cuba #Matanzas #Taller de Teatro de Títeres "Mani-obras" #TVYumuri

El Centro Kairós de la ciudad de Matanzas es sede del Taller de Teatro de Títeres «Mani-obras» por el proyecto Figurarte.

Los encuentros propician el desarrollo de la imaginación y creatividad de los niños, mediante la confección y animación de títeres.

El espacio constituye una vía para impulsar la interacción entre infantes y el apego por el arte.

El Taller de Teatro de Títeres «Mani-obras» sesiona todos los jueves de tres a cinco de la tarde. Esta actividad no solo enriquece su experiencia artística, sino que también contribuye a su crecimiento personal y social.

By Amanda Pérez Aguerrebere

