Convocan al Festival «El artesano 2026»

El colectivo de la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en Matanzas convoca al V Festival «El artesano artista 2026».

El evento sesionará en dos sedes, la Filial Provincial y la Casa de Cárdenas. Además, se realiza con motivo de la celebración del «Día Internacional de la Artesanía», el venidero 19 de marzo.

El festival incluirá varias actividades desde el 1 al 19 de marzo. Ferias de artesanías, trabajos en vivo, pasarelas de moda y el vestir, charlas de conocimientos destacan entre los principales espacios.

La cita esta ocasión rendirá homenaje a al centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

