Durante dos noches consecutivas la música alternativa y electrónica protagonizó los espacios culturales de la ciudad de Matanzas. El Festival Atenas Fusión reunió a destacados artistas cubanos.

La primera noche de conciertos contó con actuaciones de las agrupaciones Karamba y Glens, Adrián Berazaín y Waldo Mendoza.

En la segunda jornada Jotabarrioz, Toquez del Río, Wil Campa y el trío The Heat Transfer deleitaron al público yumurino con su música.

«Es la tercera ocasión que estoy en el Festival Atenas Fusión. Es una experiencia lindísima. Creo que lo he dicho muchas veces, tengo una conexión muy especial con Matanzas, es una provincia que siempre me recibe con mucho amor. Me voy feliz y cargado de energía y por supuesto, con ganas de regresar», comenta Jotabarrioz, músico cubano.