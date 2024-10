 Expone Premio Nacional de Artes Plásticas en galería matancera

Miradas medulares se titula la exposición que este jueves inauguró José Villa Soberón, Premio Nacional de Artes Plásticas, en la galería provincial Pedro Esquerré de la ciudad de Matanzas, como parte de las celebraciones de la Jornada de la Cultura en el territorio.

El Maestro, dueño de una obra sólida como escultor, expresó que exponer en Matanzas fue para él un reto y un lujo tremendo por la extensa tradición cultural de la que consideró una de las principales plazas artísticas del país.

“Recuerdo con mucho admiración y respeto, por ejemplo, a Agustín Drake y por muchos otros escultores que han estado y que están actualmente como el Lolo (Osmany Betancourt) y todo el equipo que trabaja aquí. “Además quiero destacar la profesionalidad de quienes laboran en el Consejo provincial de las Artes Visuales quienes me acogieron calurosamente y cuyo apoyo ha sido fundamental.”

En la muestra se recogen cerca de 30 obras que integran la parte figurativa de la creación del también profesor, con copias minimalistas de las esculturas de personalidades que adornan espacios urbanos de varias ciudades del país y el extranjero, así como sus piezas abstractas.

“Esta es una exposición especial que, además de haber sido concebida incluso museográficamente para esta galería, que contiene obras de un amplio período de tiempo.

“Recoge una parte de su obra que él considera de transeúnte, ubicada en la primera sala y en el nicho que considero muy importante porque está destinada sobre todo a las personas que no entienden el mundo del arte, la obra que va a educar en cultura a las personas cubanas o no que caminan y se encuentran a estas personalidades en los parques, plazas, cementerios, obra que coexiste con esta otra sección de su creación que lo hace grande para la historia del arte”, valoró Meira Marrero Díaz, curadora de la exposición.

“Me he mantenido, a pesar de todo, cosa que no es muy común, trabajando esos dos lenguajes por la posibilidad de aproximación a dos tipos de públicos muy amplios, el que asiste a las galerías los transeúntes que interactúan en la calle con las obras de arte. Eso me permite encontrarme con un público más amplio”, acotó Villa Soberón. (LLOLL)