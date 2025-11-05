Cultura

Efectuarán XVIII Festival Charangueando Rafael Lay in Memoriam

El XVIII Festival Charangueando Rafael Lay in Memoriam se celebrará en la capital cubana del 12 al 16 de noviembre próximos, con una variada representación de artistas que hoy cultivan y enaltecen ese tradicional formato musical.

Bajo el eslogan Ritmo, tradición y alegría, el público podrá disfrutar de 16 agrupaciones distribuidas en tres sedes: Centro Cultural La Plaza, 31 y 2; Casa de la Musica de Galiano y Hotel Capri, sede este último de la conferencia de prensa.

Entre las novedades que trae este año el evento destaca la exposición de tabacos Alma y Charanga, y la presentación del cóctel Charangueando, ambos el día de la inauguración en el Hotel Capri.

Animarán la primera noche las orquestas Estrellas Cubanas, Jorrín y Aragón, en tanto se prevé un encuentro entre los formatos invitados para confraternizar e intercambiar experiencias.

El festival propone además el V Coloquio Rafael Lay in Memoriam, el 13 y 14 de noviembre en el Hotel Capri.

El encuentro teórico estará dedicado al centenario del flautista cubano y fundador de la Orquesta Sublime, Melquiades Fundora, y al pianista y compositor antillano Neno González.

La Charanga de Oro, Sabor de Cuba, Sensación, Sublime, Charanga Tunera, entre otras, se suman a esta gran celebración, presidida por el músico Rafael Lay, director de la Orquesta Aragón. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

