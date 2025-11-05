Agradecen labor de Brigada Médica de Cuba en Guatemala

La directora de Redes Integradas de Servicios de Salud, Bertha Irlandina Sam, agradeció a la Brigada Médica de Cuba (BMC) en Guatemala, por conmemorar hoy 27 años de presencia en el país.

En realidad es un privilegio para mí estar en esta celebración, subrayó la jefa de ese órgano del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ante médicos de la isla caribeña coordinadores aquí en diferentes departamentos.

Contó que tenía 27 años, recién graduada, cuando trabajaba en Quiché e impactó el huracán Mitch en la región, por lo cual les consultaron sobre el apoyo requerido y la posibilidad de que la brigada cubana estuviese en la nación, a lo que dijeron: los necesitamos.

Ahora me toca participar desde esta posición y dedicarles unas palabras sencillas pero llenas de agradecimiento, “porque muchos de ustedes arriesgaron y dieron incluso sus vidas” en el marco de la atención sanitaria, describió la doctora.

Esta etapa se dice fácil, pero estar fuera de la patria es algo lleno de sentimientos encontrados, consideró, mientras envió un saludo y abrazo fraterno para las familias de los profesionales de bata blanca antillanos.

Recordó la labor prestada por los médicos cubanos en medio de la tragedia en 2018 por la erupción del volcán de Fuego.

Otros eventos azotaron a este territorio centroamericano, pero también nos levantamos y seguimos los salubristas siendo parte de esta historia, a la que se suma el esfuerzo de la colaboración cubana, expresó Sam.

El paso devastador Mitch por Centroamérica trajo el 5 de noviembre a los precursores de esta cooperación altruista y humanista entre dos pueblos hermanos.

La BMC en su inicio tuvo un trascendental desempeño ante las consecuencias de fenómenos meteorológicos, acción que continuó durante estos 27 años ininterrumpidos.

A los precursores les siguieron continuos relevos, todos con testimonios que perviven en el tiempo, vinculados incluso al enfrentamiento de la pandemia de la Covid-19.

Distintas son las muestras de agradecimiento cada día por el valor de los médicos cubanos para la tierra del quetzal, sobre todo por las mayorías pobres e indígenas en Guatemala. (ALH)

