DescArte: donde se funde lo hermosamente útil y lo útilmente hermoso

DescArte, la primera exposición personal del artista Duniel Valero García, permanecerá abierta al público en el bar galería ARTYS, del paseo de Narváez, hasta el 10 de enero venidero.

DescArte es una muestra de lo hermosa que resulta la técnica del mosaico como elemento utilitario y obra de arte. También deja ver la complejidad de seleccionar, preparar, tallar, ordenar y ensamblar pequeñas teselas, de cerámica en este caso, para la creación de un diseño sorprendente.

La exposición, abierta al público en el bar-galería ARTYS, del paseo de Narváez, contiene las más recientes creaciones de Duniel Valero García, un joven que se aproximó al mosaiquismo, un arte con siglos de antigüedad, casi por azar, al intentar encontrar soluciones a problemas que se le presentaron durante la restauración de una parte de su casa.

Lejos de amilanarse por lo difícil de esta técnica se apasionó por ella y, de manera autodidacta, comenzó a estudiarla, a perfeccionar su estilo poco a poco, a experimentar para encontrar nuevos procedimientos.

“He ido estudiando y perfeccionando mis herramientas que ya están más acordes al trabajo que desarrollo. Después de esa primera expo de la Asociación, que me permitió ser parte de los artesanos artistas, no he dejado de presentarme en todo lo que convocan y, para mi sorpresa, he ganado algunos premios”.

“De ahí en adelante me fui desarrollando. No tenía herramientas, solo una tenaza de herrar caballos y con eso fue que empecé a hacer las piezas. La de la Caridad del Cobre, que fue la primera que presenté al Salón de Aficionados de la ACAA, está hecha totalmente con ese tipo de pinza.

Según aparece en las palabras al catálogo, a cargo del también artista, promotor y coordinador de este espacio de exposiciones, Frank Alexis Ortega Sosa, “Descarte es el nombre exacto para la primera muestra personal de Valero García porque él no desecha nada para crear: desechos de mosaicos de viejas construcciones, maderas usadas, troncos, alambres y un largo etcétera que convierte en arte”.

Seis obras, a decir de los especialistas de alto vuelo imaginativo y muy depuradas técnicamente, conforman la muestra, entre ellas algunas que han merecido premios en los más recientes salones de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, a la que pertenece Duniel.

“Estoy muy contento porque esta es mi primera muestra personal y espero que no sea la última. Yo no soy un artista que crea a partir de un concepto, no intento buscarle explicación a lo que hago, simplemente visualizo lo que quiero hacer, si me gusta una imagen la reproduzco. Tal vez me falta desarrollar esa parte de conceptualizar un poco mis trabajos.

“Estoy inmerso en una pieza para el Salón de Premiados y sigo creando otras propuestas para próximas exposiciones. De lo que se trata es de no dejar de producir, siempre estar trabajando, creando nuevos proyectos”.