Contar la violencia con honestidad y belleza

La serie Los gatos, las máscaras, las sombras, que se estrenó recientemente en Cubavisión, se adentra en uno de los problemas sociales más graves y silenciados: la violencia hacia mujeres y niñas. Bajo la dirección de Elena Palacios, esta producción no solo busca narrar una historia, sino también generar una reflexión profunda sobre las dinámicas de poder, las desigualdades de género y el impacto que estos temas tienen en la sociedad.

Elena Palacios, con una destacada trayectoria en el ámbito audiovisual, ha trabajado en proyectos que han abordado temas de género, aunque esta serie representa su incursión más directa y ambiciosa en el tratamiento de la violencia. En Los gatos, las máscaras, las sombras, la directora encontró en el formato seriado una oportunidad única para explorar con mayor profundidad y sensibilidad las complejidades de este fenómeno.

Para abordar de manera adecuada las complejidades de este tema, la experimentada realizadora contó con la asesoría de Ivón Ernand, doctora y especialista en género, y Karina Paz, profesora de estudios de género en la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (Famca). Ambas colaboraron estrechamente en la creación de la serie, con una perspectiva clara: que el tratamiento de la violencia no solo fuera realista, sino también respetuoso con las víctimas.

Sobre esta serie de 12 capítulos, que promete generar una conversación necesaria sobre cómo la sociedad puede cambiar para erradicar la violencia de género y proteger a las mujeres y niñas, la directora Elena Palacios compartió:

“Hay una motivación profundamente personal en mi trabajo. No solo soy directora, escritora y guionista; también soy una mujer consciente y comprometida con los temas de género. Me identifico como feminista, y no temo decirlo. Creo que es importante insistir en el término, porque, aunque los feminismos son plurales, muchas personas siguen asociando la palabra con algo negativo o exclusivo de las mujeres, cuando en realidad va mucho más allá”.

“A lo largo de mi carrera, he reflexionado sobre la importancia de incluir a los hombres en estos análisis. Como decía Betty Friedan, una feminista de la segunda ola: El hombre no es el enemigo, es otra víctima. Comparto esa idea, pero también creo que, debido al desequilibrio histórico de poder, es esencial poner el foco en las violencias contra mujeres y niñas”.

Palacios también mencionó que la serie nació de su propia necesidad de visibilizar estas dinámicas y de generar un espacio de cambio: «Como creadora, siento la responsabilidad de insistir en estos temas, de estudiarlos y de presentarlos de una forma que invite a la reflexión y al diálogo. Es un desafío personal y profesional que me apasiona profundamente”.