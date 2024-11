Desde muy pequeño el dibujo ha formado parte esencial de la vida de Carlos Daniel Hernández León. Con el paso de los años la afición de infancia dio paso a la profesión de la vida adulta, en forma de figuras animadas.

Entre bromas recuerda las historias de su madre sobre su primer dibujo: la representación de un partido de béisbol.

«Si le hacemos caso a mi madre, como siempre digo, a los tres años hice el primer dibujo al que la familia se quedó mirando. Me imagino, porque nunca lo he visto, que fuera lo clásico: un muñequito con los palitos y tal, pero era un intento de partido de pelota, porque mi tío era pitcher del equipo Henequeneros «, rememoró.

Con respecto a la narración de historias, cuenta que lo primero en «hacerle clic» fue una película de Batman. Tras concluir el filme Carlos sintió la necesidad de continuar la dramaturgia por sí mismo y comenzó a dibujar una historieta de su propia versión del famoso personaje de DC Comics.

A los 12 años llegó a sus manos una aplicación para hacer animaciones, hecho que cambió su perspectiva del dibujo.

Una vez iniciada la etapa universitaria, tras un descanso casi total durante el preuniversitario, recibió la oferta de un conocido para producir un video clip animado.

«En primer año me contactó un muchacho que canta reguetón en Jovellanos, porque quería crear un video animado. Yo no estaba haciendo nada en ese momento y decido realizarlo. Para esto comienzo a ver vídeos de tutoriales en YouTube , con la intención de hacerlo lo mejor posible», explicó.

A la par de este proyecto y de la mejora en sus habilidades el entonces estudiante de periodismo, Boris Luis Alonso, hoy periodista del Periódico Girón, le propone incursionar en el humor gráfico para crear juntos la viñeta del medio Ventana Social, que se mantiene hasta hoy.

Hasta la fecha Carlos Daniel cuenta con participaciones en disímiles concursos y festivales de Cineclubes, que contribuyen a su formación profesional.

Actualmente se encuentra inmerso en un proyecto en colaboración con los Estudios de animación del ICAIC.

«Va a ser algo distinto a todo lo que he hecho hasta ahora, en el sentido de que todos los cortometrajes que he realizado han sido centrados en temas como el amor no correspondido y en personalidades históricas. Pero esta vez lo que vamos a abordar es el deporte.

«Queremos crear un equipo de animadores principalmente de aquí de Matanzas, los actores también van a ser matanceros y estamos buscando que todo el equipo de producción también lo sea. Es un proyecto que surge de un argumento mío y el guión es de Boris Luis Alonso.»