Carilda: homenaje en su cumpleaños

Este 6 de julio la premio nacional de literatura y premio Vasconcelo llega sus 104 años. Natalicio que los matanceros recuerdan con un concierto en una de las salas teatro mas importantes de la ciudad.

Ya podemos decir que se esta convirtiendo en una tradicion para recordar su legado artistico, su amor a Matanzas y a su cubanía.

La conoci siendo yo una niña. Confieso que no sabia su importancia y para mi era una mujer bonita que paseaba por la ciudad. Fue al graduarme en la universidad cuando realmente supe quien era y lo que significa su legado.

Recuerdo fue en un concierto en la sala White. Ella era la invitada especial y honestamente ya yo estaba incomoda por su retraso que afecto el inicio casi una hora. Al fin inicio todo y luego quise entrevistarla. Fui con cierta reserva, para sorpresa mia fue muy receptiva y contesto todas mis preguntas con agrado.

A partir de entonces siempre la encontraba en el omnibus pues ambas viviamos alejadas del centro y precisabamos de la ruta 16 o la 9 para llegar a nuestro destino.

Poco a poco mos hicimos amigas y nunca falte al miércoles de poesía que Vento auspiciaba en su archivo historico y donde pude conocer gracias a ella a soles nacientes que hoy irradian luminosidad en el mundo de las letras cubanas.

Ella me demostró que tenía un don especial para reconocer el talento literario de muchos jovenes valores y por eso los ayudaba. Son muchos los recuerdos que vienen ahora a mi mente; el día que recibió la noticia de su premio nacional de literatura que espero por años; o la nueva posibilidad de publicar los libros escritos y guardados por publicar y sobre todo su cumpleaños 80 festejado por todo lo alto en la provincia y con la felicitación y flores de la mas alta dirección del país.

Sinceramente se le extraña. Matanzas, la ciudad que tanto amó y jamás defraudó a pesar de los inconvenientes y las incomprensiones la tiene siempre presente y mantiene su proyecto de Tertulia Al sur de mi garganta con la misma calidad y expectativas.

Muchas gelicidades a la Novia de Matanzas y eterna Flor del Yumuri.

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