Libros en José Martí (XIX): La Vindicación

En 1894 José Martí mencionó el más famoso libro del político cubano Calixto Bernal.

El 1 de diciembre de 1894, desde las páginas del periódico Patria, José Martí rindió tributo a la patriota cubana Angela López de Betancourt, que recién había fallecido en La Habana. Lo hizo en la sección “En casa” y en esta reseña recordó que

“…se salía a la puerta a recibir a Calixto Bernal, el autor valiente de La Vindicación, y de aquellos dos versos en que hablando de la patria afligida, dijo así, en el álbum de una mujer hermosa: Hoy que de luto el corazón se viste Muda la pluma a todo se resiste”.

El libro

Los datos del libro mencionado por el Apóstol, según la portada, son los siguientes:

Vindicación. Cuestión de Cuba. Por Un Español Cubano. Madrid. Imprenta de Nicanor Pérez Zuloaga, Huertas, 82, bajo. 1871.

Se ha planteado que el título de este libro influyó en que José Martí denominara como “Vindicación de Cuba”, la carta que envió al director de The Evening Post en defensa del pueblo cubano ante ofensas publicadas en la prensa norteamericana, fechada el 21 de marzo de 1889.

El autor

José Calixto Bernal Soto (1804-1886) fue un jurisconsulto y político cubano. Estudió en el Seminario de San Carlos y la Universidad de La Habana, donde se graduó de Bachiller en Leyes en 1820 y en 1822 de Licenciado en Derecho. Ejerció como abogado en su natal Puerto Príncipe (hoy Camagüey). Participó en la fundación de la Academia de Jurisprudencia de esta ciudad. En 1834 viajó a España, donde permaneció por tres años. Al regresar fue nombrado fiscal de la Audiencia de La Habana. Durante 1841 viajó por varios países de Europa y después se radicó en Madrid, donde residió el resto de su vida.

Colaboró en numerosas publicaciones y defendió la concesión de reformas políticas a Cuba. Fue uno de los fundadores del Ateneo de Madrid. En 1865 fue nombrado miembro de la Junta de Información. Fue autor de una amplia bibliografía sobre derecho, como por ejemplo La Démocratie au XIXem siècle ou la Monarchie Democratique. Pensées sur des réformes sociales (1847), Teoría de la autoridad aplicada a las naciones modernas (1856-1857, 2 vol.), La democracia o el individualismo (1859), Tratado político. El derecho. Teoría y aplicación del derecho, y la autoridad (1877) y La reforma política en Cuba y su ley constitutiva (1881). (ALH)

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