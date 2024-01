SEN sin pronostico de interrupciones para el día de hoy

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Situación del SEN para el 2 de enero de 2024.

En el día de ayer no se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación. La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 2630 MW y la demanda 1310 MW, con todo el SEN con servicio. No se estima afectación durante el horario diurno.

Se encuentran fuera de servicio por avería la unidad 5 de la CTE Mariel y la unidad 2 de la CTE Felton. Las limitaciones en la generación térmica, 448 MW. En la generación distribuida, están indisponibles por avería 755 MW y en mantenimiento 99 MW.

Para el pico se estima la entrada de 4 motores en la Patana de Melones con 60 MW, la entrada de la unidad 5 de la CTE Mariel con 75 MW y la entrada de motores de Generación Distribuida que están a la espera de mantenimiento y se autoriza su uso con 111 MW.

Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 2876 MW y una demanda máxima de 2400 MW, para una reserva de 476 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas no se pronostican afectaciones al servicio por déficit de capacidades de generación.

UNE-MINEM