Sobre la Resolución 56 y el comercio interior 

Dra. C. Marxlenin Pérez: Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja: una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre la Resolución 56. ¿Qué va a pasar con el comercio interior en Cuba? Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Hemos empezado con un material que agradecemos a nuestro compañero Abdiel Bermúdez que nos puede poner ya en sintonía sobre ¿qué vamos a ir abordando en nuestro programa? Para eso le doy la bienvenida al estudio, por primera vez, a dos panelistas que se unen al equipo Cuadrando la Caja, me refiero a la M. Sc. Mirurgia Ramírez, quien es la directora de Mercadotecnia del Ministerio de Comercio Interior.

M. Sc. Mirurgia Ramírez: Es un placer estar aquí con ustedes.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Además al M. Sc. Leonel González, quien es el director general de la Empresa Gran Comercial.

M. Sc. Leonel González: Un placer estar aquí.

Dra. C. Marxlenin Pérez: A ustedes dos muchas gracias y bienvenidos a nuestro equipo. A continuación le voy a presentar a un panelista que usted conoce bien y que seguro se va a alegrar tanto como nosotros de tenerlo de vuelta en el estudio. Me refiero al M. Sc. Ramón Labañino, quien además de ser fundador de nuestro programa es economista y Héroe de la República.

M. Sc. Ramón Labañino: Gracias, un placer de nuevo compartir con ustedes

Dra. C. Marxlenin Pérez: Bienvenido de vuelta Ramón a nuestro estudio y a nuestro equipo. A ustedes tres muchas gracias por aceptar esta invitación para además, debatir, analizar, conversar sobre un tema que está bien polémico que en el día a día ha acaparado la atención de nuestro pueblo. Quiero presentarles una captura de pantalla que hicimos hace una semana sobre cierta reacción que se dio desde la embajada de Estados Unidos en Cuba y por lo menos creo que si ellos están en contra es que la Resolución algo bueno debe traer para el pueblo cubano. Y sin más dilación entonces quiero comenzar con usted Mirurgia porque ese material introductorio nos permite adelantar un poquito más en el tema sobre en qué consiste esta Resolución. Algunos puntos que no se hayan tocado por Abdiel pero sobre todo, cuáles son los objetivos en este contexto de la Resolución 56.

M. Sc. Mirurgia Ramírez: Es un placer ante todo agradecer que nos haya invitado al programa porque como bien tú explicas ha sido una reacción bien polémica y sobre todo el enemigo se está aprovechando de ella, pero a eso también le vamos a sacar su provecho y vamos a dar la información adecuada. Como ya se explicaba en el audiovisual esta Resolución es un mandato del decreto 107 donde se explican las actividades que no deben realizar las formas de gestión no estatal, las que no están autorizadas, dentro de ello está: el comercio mayorista por trabajadores por cuenta propia y en el caso de las mipymes y las cooperativas no agropecuarias que tienen personalidad jurídica propia que la vayan a realizar, en su objeto social debe aparecer como actividad principal. Hasta ahora los objetos sociales abarcan la actividad comercial general, pero no te diferencia cual va a ser mayorista y cual minorista. Eso ha traído un grupo de desviaciones, de irregularidades en el desarrollo de la actividad y eso lleva un ordenamiento.

En este decreto se mandata la Ministra de Comercio Interior a establecer los procedimientos para la implementación de esta decisión y además los plazos para su cumplimiento. Y es por ello que surge la Resolución 56 con el objetivo fundamental de dar cumplimiento a ese mandato y contribuir al ordenamiento del comercio interior en el país.

Dra. C. Marxlenin Pérez: También ha habido cierta confusión en los términos de minorista, mayorista. A veces hay un despiste de cuándo se pone de manifiesto el comercio minorista y cuándo es mayorista. Yo creo que no sería reiterativo puntualizar brevemente.

M. Sc. Mirurgia Ramírez: El audiovisual lo explica pero yo lo voy a volver a explicar en el lenguaje que me puedan entender. El comercio minorista su diferencia está en el destino de la mercancía. El comercio mayorista generalmente se utiliza para la venta de mercancías. Y es la mercancía que usted vende, insumos, materias primas directo a las entidades, a otras personas jurídicas. Algunas personas naturales tienen autorización para la compra en el mercado mayorista como los productores agropecuarios, por ejemplo. Los trabajadores por cuenta propia también tienen acceso pero su destino fundamental es las entidades. En el comercio minorista se restablece una relación directa entre el que vende y el que compra porque compra directamente el cliente final, la población. Y por qué es bueno esclarecer porque por ejemplo hay casos que se nos dan que un trabajador por cuenta propia o una mipyme tiene un punto de venta de un restaurante, una cafetería, es el más común; quiere comprar dos o tres cajas de cerveza porque va a tener una celebración y ya porque venda tres cajas de cerveza se considere mercado mayorista, es un error. Eso es una venta minorista, está directa a la población, al cliente final. Lo que no se puede convertir ese actor en un proveedor sistemático de esas ventas de producto. Porque si ya tú te conviertes en un vendedor sistemático ya estás desviando la atención; pero no tiene sentido que una persona vaya a celebrar un festejo, vaya a celebrar una ocasión y tenga que ir a varios puntos a comprar una caja aquí, una caja allá. Puede comprar sus cinco cajas de cerveza, las que vaya a comprar en ese momento, por eso no se puede considerar. Esas son cuestiones que estamos interactuando con la labor de inspección porque hay errores de concepto que entonces después traen otras consecuencias. Lo mismo ocurre con un vendedor mayorista, un vendedor mayorista puede vender un producto. Nosotros siempre ponemos un ejemplo, se están atendiendo a los casos vulnerables. Y es posible que en una casa lo que haga falta es un refrigerador o una cama o un artículo. La empresa de comercio que es la que más favorece estos casos, compra lo que hace falta, vende uno. No quiere decir entonces por eso que está siendo una venta minorista, lo está haciendo a través de una empresa comercializadora minorista. Entonces creo que los propios actores han tenido confusión y en ese sentido es que hemos tratado de esclarecer por diferentes vías cuál es la diferencia. La esencial fundamental es el destino final de la venta. También hay confusiones si yo presto servicio, si se lo puedo prestar a las entidades estatales.

La prestación de servicios usted lo puede hacer entidades estatales, no estatales, personas jurídicas, personas naturales. Los actores económicos pueden prestar servicio al que se lo contrate, pero es una prestación de servicio y no se debe confundir con la venta mayorista, es otro concepto.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Hablando de esta relación de prestar servicio, de las relaciones con empresas estatales. Es bueno que Leonel esté aquí con nosotros en el estudio, para que nos hable un poco desde su experiencia en una empresa estatal que ya ha venido teniendo este tipo de encadenamientos y de relación con actores económicos no estatales, cómo se da esa práctica que ya se venía dando incluso antes de esta resolución. ¿Es cierto?

M. Sc. Leonel González: Sí. Buenas a todos. La empresa Gran Comercial por su naturaleza, desde que surgió es una empresa comercializadora mayorista y como comercializadora mayorista, nosotros vemos a raíz de esta norma que regula ese comercio. Nosotros sabemos bastante porque tenemos toda la experiencia para ese tipo de actividad. Para hacer comercio mayorista no lo puede hacer cualquiera, sencillamente hay que cumplir requisitos del comercio mayorista no en Cuba, en el mundo entero.

El comercio mayorista son grandes empresas o empresas que tienen todos los requisitos de infraestructura, de logística, de personal capacitado para llevar el bien hacia otro destino solamente con mínimos costos. Y hoy en la apertura que se ha venido haciendo, tengo que decir que el sector no estatal es un sector que viene con mucha fuerza, con muchas ganas pero no es su misión principal. La misión principal, si es llevar las mercancías hasta la población, hasta el destino final, considero que ese punto del comercio mayorista es algo a evaluar. De hecho para eso surge la Resolución. Para la empresa estatal es un reto porque tiene que cumplir su papel y ese papel es lograble. ¿Por qué? Porque las empresas estatales hoy tienen toda la infraestructura. Si usted la sabe aprovechar, si usted tiene un personal que lo logra capacitar y que toda la cadena de suministro funcione puede llegarle a los actores no estatales sus mercancías de la mejor calidad posible porque eso es lo que se busca. Un comercio mayorista no es lo que estamos viendo a menudo en el medio de una avenida un contenedor bajando cajas de determinados productos y otros recepcionándolas y llevándola para sus mercados minoristas. Eso no es un comercio mayorista. Un comercio mayorista desde que nace la cadena de suministro es una función muy técnica, muy importante, que necesita recursos, necesita inversiones, necesita personal que sepa; no estamos dudando de las capacidades del sector no estatal, para nada. ¿Por qué? Porque todos los que han migrado hacia ese sector para mí, son personas que tienen muchos conocimientos pero hay otros que no lo tienen, que lo que tienen es quizás la capacidad financiera para adquirir productos, etcétera. Y ya se considera un comercializador mayorista. Eso no es correcto.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Y la práctica ha demostrado que no es así exactamente. ¿No? Que ha habido irregularidades, que ha habido cierto descontrol que también tiene que ver con esta falta de capacitación, de actitudes, de competencias de ese sector emergente no estatal. Y para eso también se ha dicho en diferentes espacios de nuestros medios de comunicación que viene esta Resolución 56 para ordenar, para controlar y en ese sentido ha despertado muchísimas reacciones por supuesto no todas positivas, sino que ha incitado a esa polémica, a ese debate y por eso también estamos nosotros en este espacio analizando esta Resolución; de ahí esta pregunta Ramón que le hago. ¿Detrás de todas estas reacciones que ha despertado está la buena voluntad, la buena intención, la preocupación noble por el bienestar del pueblo? ¿O están primando los intereses puramente individuales de determinados actores económicos que se han sentido especialmente afectados con esta resolución?

M. Sc. Ramón Labañino: Obviamente si la embajada de Estados Unidos se toma el trabajo y el esfuerzo en criticarnos tanto es porque algo estamos haciendo bien. Y lo estamos haciendo bien porque es el camino correcto. No vamos a dejarnos confundir. No vamos a dejarnos a que tergiversen nuestra realidad. La realidad cubana es diferente a la del resto del mundo. Nuestro socialismo es nuestro, es propio. Y no podemos copiar modelos y mucho menos modelo capitalistas. En ese sentido la Resolución hace bien claro que lo que se quiere es organizar el comercio mayorista y minorista en Cuba que tenga una efectividad, una eficiencia que como tal incluso en nuestra Constitución nosotros aprobamos la forma de gestión no estatales hasta medianas empresas que son cien trabajadores. Esto en el comercio mayorista es una gran empresa, emplean muchísimo más que cien trabajadores que necesitan un nivel de especialización del conocimiento, del know how real que como bien decía Leonel no dudamos que las otras formas tengan alguna capacidad; pero sin duda la empresa estatal socialista es la que más está preparada, tiene la logística, tiene incluso las relaciones de importación importante que se bajan los aranceles. O sea, tiene una serie de capacidades que permite también bajar el precio del producto pero como concepto además, el comercio mayorista es el que vincula a todos los demás actores económico, digamos que es el centro inicial de la cadena de suministros. Eso hace que permita de una manera muy buena el encadenamiento entre todas las formas, permite además un nivel mucho más elevado de calidad, de funcionalidad, genera mucho capital que permite al país avanzar porque alrededor del comercio mayorista se genera mucho capital. Y además en este mismo proceso nuestro de bancarización la empresa va a tener la iniciativa de llevar este proceso de bancarización a los niveles que queremos. En ningún momento se limita a ninguna mipyme a funcionar, al contrario. Las formas de gestión no estatal que hacen comercio minorista lo siguen haciendo normalmente, se estimula la producción y eso es esencial. Desde esta Resolución se estimula que los que producen, los que tienen como objeto social principal la producción pueden seguir continuando haciendo el comercio mayorista y minorista pero solamente de lo que producen. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estimular más a que la gente produzca que es lo que le hace falta a la economía. En la medida que nosotros produzcamos más, ponemos más oferta en el mercado, baja la demanda, baja el precio y posteriormente debe bajar la inflación. O sea, tiene toda una lógica económica que la rodea y está fundamentada en nuestro socialismo y la empresa estatal es el dueño en representación del pueblo cubano. Que es el que defiende los intereses de esta gran empresa que es la empresa comercializadora y por tanto en nuestras condiciones lo mejor que puede ocurrir. Obviamente hay muchas preguntas pero paulatinamente con el tiempo se verá que nada de esta falsedad que están diciendo son reales.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Muchas preguntas que también hemos estado interactuando, intercambiando desde nuestras plataformas. Por ejemplo, desde nuestro canal en Telegram y ahí hemos sostenido un debate con muchos de nuestros seguidores que por supuesto podemos mantener a lo largo de las siguientes semanas y si es necesario regresamos con el tema en una segunda vuelta. Vamos a hacer una pausa aquí porque tenemos un cuarto panelista. El presidente de la República y Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel que en la Clausura del IX Pleno del Comité Central. Estuvo refiriéndose también de cierta manera a este asunto que toca la Resolución 56.

(Fragmento de la Intervención del presidente y primer secretario del Partido Miguel Díaz-Canel en la Clausura del IX Pleno del Comité Central)

“El enemigo con toda intención y algunas personas por igual motivo o por desconocimiento promueven en las redes una matriz muy negativa de supuesto antagonismo entre el Estado y el sector no estatal de la economía ¿Qué sentido puede tener eso? ¿No fue acaso el Estado cubano quien los creó? ¿No analizamos y aprobamos su pertinencia en la economía desde los lineamientos de la política económica y social del Partido? Tuvimos un gran problema y es una crítica que debemos hacernos porque parte de una distorsión. Se aprobó su creación sin marcos legales y regulatorios sólidos y sin una política de comunicación que la tradujera a su expresión más sencilla y comprensible para todos los sectores de la población y no solo los implicados. Es una experiencia que nos debe quedar en lo adelante. No aprobar nada que no tenga bien establecido los límites políticos y jurídicos y la explicación oportuna y pertinente. De ese error y de las acciones presentes para corregirlo implementando las normas correspondientes para organizar su funcionamiento dentro de la economía, se han derivado ahora otros ataques. Se dice que estamos arremetiendo contra el sector privado. No. Aquí no se está arremetiendo contra nadie. Aquí estamos estableciendo normas de actuación como mismo se establecen en cualquier parte del mundo. Estamos exigiendo y cobrando impuestos, lo cual es una práctica mundial. En el caso cubano con un destino eminentemente social. El perfeccionamiento de la actividad de comercio interior es una urgencia por su impacto directo en la calidad de vida del pueblo; en función de ello hay que consolidar el enfrentamiento a las ilegalidades y el control de los precios”.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Aquí veíamos apenas un fragmento que nos viene perfecto porque conecta muy bien con esto que hemos venido adelantando pero además con todo el movimiento que pretende generar la Resolución 56. Y entre las cosas que mencionaba el presidente, está algo que conecta con uno de los estereotipos y prejuicios que de pronto surgieron incluso por personas que ni siquiera se habían tomado el trabajo de leerse la Resolución y es que se iba a acabar definitivamente el comercio mayorista y casi que minorista en Cuba por una resolución de este tipo. ¿Qué le puede decir usted desde el MINCIN a esos prejuicios y a esos aventurados que ya daban por terminado el comercio mayorista en Cuba?

M. Sc. Mirurgia Ramírez: Primero que es todo lo contrario. Nosotros pensamos que es una oportunidad tanto para los actores no estatales como para la empresa estatal socialista. La empresa estatal socialista no basta que la Constitución la reconozca como el principal actor de la economía, lo tiene que demostrar por su eficiencia, por su transparencia en la gestión, por la profesionalidad de todas aquellas personas que se van a relacionar con los actores no estatales. Porque si es cierto que algunos no han tenido toda la preparación, la mayoría sí se ha preparado bien para hacer su negocio. La mayoría ha estudiado el mercado, fíjate que están importando los productos que más demanda la población. Entonces la empresa estatal ahora plantea dudas. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Qué seriedad va a haber con la empresa estatal de que le hagan los pagos correspondientes, en la agilidad y en el tiempo? Por supuesto pueden aplicar todos los tipos de contratos que están aprobados en el país para establecer esa relación con la empresa estatal y la empresa estatal tiene que dejar el perjuicio con los actores no estatales.

Desgraciadamente ha habido casos negativos donde han estado implicados actores no estatales con actores estatales. Pero eso nos tiene que servir de experiencia y aprender sobre eso y sacar las lecciones y transformar esa visión que hay de la empresa estatal. Porque sí tenemos empresas estatales comercializadoras y no comercializadoras que tienen muy buenos resultados y que lo han demostrado en su gestión económica, en su gestión financiera y en su gestión comercial. Por tanto, esos buenos ejemplos se deben generalizar, desgraciadamente cuando suceden ejemplos negativos es lo que más se visibiliza; pero tenemos ejemplos muy buenos que aquí los estamos viendo y hay muchas más. Todas las comercializadoras mayoristas tienen experiencia de trabajar con los actores no estatales, y buenas experiencias. Entonces la empresa estatal tiene que ver. Tenemos almacenes subutilizados en todas las provincias del país. Haces un levantamiento de todas las capacidades de almacenamiento que hay en el país, en todas las provincias.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Con buenas condiciones?

M. Sc. Mirurgia Ramírez: Unas con buenas condiciones, otras regulares, otras no tan buenas, pero ahí es donde empieza la negociación. Tal vez en el lugar donde no está tan buena el actor tiene interés en recuperar esa instalación, entonces yo negocio con él, bueno vamos a reparar, el arrendamiento lo vamos a negociar. Hay posibilidades de que el arrendamiento lo cobre un tiempo posterior para que él recupere la inversión que hizo. También tienen facilidades que ha puesto el Estado jurídicamente establecida que permiten que esas relaciones se puedan establecer. Y sobre todo hay que ser muy transparentes. Hemos tenido en estos días algunas preocupaciones que plantean, por ejemplo tengo hoy una tarifa de arrendamiento y dentro de un tiempo me cambian la tarifa sin sentido, sin una explicación eso no puede ser. La formación de las tarifas de arrendamiento están legisladas por el Ministerio de Finanzas y Precios y lo que cubre son los gastos en los que incurre la empresa y cuando vienes a ver cuál es el gasto de la depreciación que tiene la contabilidad. Pero los activos no se revalorizaron con la tarea de ordenamiento, mantuvieron su mismo valor en la contabilidad, por tanto sabemos además que los valores son menores. Usted tiene en cuenta la zona comercial, tal vez otro gasto porque a lo mejor si le contrata personal para servir de estibadores porque puede ser personal que él utilice de la misma empresa son gastos que van asociados; pero esas tarifas se negocian, no puede ser una tarifa arbitraria que haya una fundamentación del por qué. Han planteado preocupaciones con transportación con empresa estatal que hoy le cobraron una tarifa, mañana le importan otra. Las tarifas del transporte también tienen normas jurídicas para establecer. Hay preocupaciones con que si los precios se van a incrementar porque las tarifas de las empresas estatales… Hoy las cadenas de distribución de toda esa mercancía de mano en mano que va pasando cada cual le va subiendo un 30 por ciento. Cuando llega al final, una botella de aceite que está aquí sobre los 750, llega a las provincias orientales a más de 1000 pesos. Porque cada mano por la que pasa le aumenta un 30 por ciento. La empresa estatal tiene márgenes estatales, están establecidos jurídicamente y no se pueden pasar de ese margen y cuando comercializan con otra empresa tiene que compartir ese margen, pero si tiene muchas utilidades en un periodo determinado tiene que revaluar el margen y si no lo hacen las inspecciones se lo detectan y lo tienen que aportar al presupuesto del Estado.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Contrario a lo que se dice, la Resolución viene a cortar un poquito esa cadena de intermediarios que se ha creado que encarece incluso el producto.

M. Sc. Mirurgia Ramírez: Exactamente. Es la oportunidad que tiene la empresa estatal de demostrar que lo podemos hacer bien. Y sí se puede hacer bien. Siempre que haya transparencia, que haya buena comunicación. Te digo que los actores la mayoría quiere estar en legalidad, pero tiene que haber una seriedad en nuestras empresas estatales, en las relaciones contractuales que realicen con ellos. Porque son complemento de la economía. Quiere decir que para el sistema económico funcional cubano tiene que tener el estatal y el no estatal, es un complemento pero para que esté completo tienen que estar los dos y lo aprobamos en la Constitución, como bien decía el presidente. Entonces vamos a favorecerlo. Desgraciadamente es verdad que suceden casos en los que no vemos que la empresa estatal se abre con toda la transparencia y la profesionalidad que lleva para favorecer esa relación. Aquí habrá muchos baches que hayan que corregir jurídicamente pero la vida es eso, jurídicamente usted va corrigiendo lo que no está saliendo bien. Pero con lo que está legislado se pueden establecer muy buenas relaciones. Es importante destacar que el comercio minorista se mantiene para todas las formas de gestión, lo voy a repetir de nuevo que creo que es importante porque eso se ha aprovechado también para decir que se pierde. Por qué se ha generalizado también porque en esa semana que salió la Resolución coincide con que estamos haciendo el ejercicio contra las ilegalidades. ¿Y qué pasa? Que muchos de los que cerraron eran ilegales, que es una de las problemáticas que estamos presentando. Mucha actividad comercial ilegal, sin licencia comercial algunos, sin autorizaciones comerciales los trabajadores por cuenta propia que lo que hoy llevan es una autorización, puntos de venta que no están autorizados por supuesto cierran. Lo mismo pasa cuando hay inspecciones, se enteran. No se sabe cómo se enteran, pero se enteran y cuando van los inspectores todo eso está cerrado. Nosotros no tenemos todavía una solicitud de una mipyme que diga que no va a ser más comercio mayorista.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Después de salir la Resolución.

M. Sc. Mirurgia Ramírez: Después de salir la resolución. Están preguntando, están esclareciéndose. Esas dudas que están planteando con el tema del sistema estatal las estamos atendiendo

Dra. C. Marxlenin Pérez: Ustedes han tenido distintos encuentros con representantes.

M. Sc. Mirurgia Ramírez: Varios encuentros, nos reunimos con todas las comercializadoras. Donde se le explicó cuál es su labor, cuál es su trabajo, todo ese levantamiento de las capacidades de almacenamiento. Es verdad que hay dificultades con la disponibilidad técnica del transporte pero también tenemos transporte que viaja de una provincia a otra subutilizado con capacidad disponible que todo eso se puede aprovechar. Pero además se puede negociar la recuperación de algún transporte que también se han hecho con forma de gestión estatal. Y entonces son muchas cosas que realmente uno tiene que ir viéndola irla corrigiendo. Vamos a tener reunión con todo el sistema empresarial la próxima semana, con todas las OSDE del país, con la ministra nuestra y con un grupo más de ministros que van a estar ahí para explicar la necesidad que tenemos de que la empresa estatal juegue su papel y demuestre de verdad el valor que tiene nuestra economía. Estamos haciendo recorridos por todas las provincias. Comenzamos con las mipymes que más tienen comercios mayoristas en el país, de las más de 3 mil que tienen la comercialización, 408 son las que hacen comercio. Y de esas 408, 8 solamente lo tienen como actividad principal. Otra desviación, otro cuestionamiento es que si a 90 días ya tienen que cerrar. No es así, son 90 días para que usted actualice el objeto social. Hay canal de comunicación, está expedito.

Yo quiero actualizar y lo que tengo que decir es que voy a continuar el comercio mayorista con la participación de empresas estatales, inmediatamente se tramita. La Resolución a los 120 días que vence el 7 de mayo es que se cancela el oficio.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Serían 6 meses en total?

M. Sc. Mirurgia Ramírez: Ciento veinte días, son cuatro meses.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Pero en total, los primeros noventa…

M. Sc. Mirurgia Ramírez: Sí, hasta el 7 de mayo. Entonces eso se ha querido un poco tergiversar. Se dice que se cancela el oficio para que el actor no tenga que ir al registro a hacer ningún trámite, se hace directo en el registro, él no tiene que ir. Él solamente tiene que pasar por el correo que va a mantenerse en el Ministerio de Economía, actualizar su objeto con la actividad principal, con la participación de la empresa estatal. Eso se tramita al registro y se saca su licencia comercial. Los trabajadores por cuenta propia que quieran continuar haciendo comercio mayorista, lo pueden hacer, lo que tienen que hacer es solicitar convertirse en mipyme o en cooperativa no agropecuaria y ese proceso también se está trabajando para que no demore y que realmente sea ágil.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Mirurgia me quedan muchas cuestiones por tratar con usted pero para darle chance a los demás compañeros a que puedan participar en este segmento del programa. Quisiera intercambiar con usted sobre lo que nos decía al principio de la demanda. Cómo los trabajadores no estatales se adaptaron y entendieron cuáles eran esos productos de mayor demanda que para mí también me daría duda con el tema de la cerveza si la cerveza sería un producto de primera necesidad. Que es además como nuestro primer ministro decía en la asamblea, una de las mayores irregularidades eran los contenedores en medio de la calle despachando cajas de cerveza al por mayor. Esas cuestiones que serían bueno tratarlas pero que por cuestiones de tiempo vamos a tratar de dejarlo para próximos espacios o por las vías digitales y también para darle paso a Leonel y poder visualizar esas buenas prácticas que sí se están poniendo de manifiesto entre la empresa estatal y los actores no estatales.

M. Sc. Leonel González: En el caso nuestro, nosotros desde que surgen las nuevas formas de gestión no estatal que no es desde ahora, más bien ahora se está regulando una parte de la actividad. La empresa nuestra siempre se enfocó hacia ese cliente, como comercializador mayorista, por ejemplo, nosotros desde que nacimos en las interrelaciones todos los cobros son electrónicos, de cualquier manera y en cualquier manera. Por lo tanto la infraestructura hay que adaptarla a ese tipo de clientes. Es un cliente exigente porque es su propio negocio, lo quiere levantar, quiere tener sus ingresos. Por lo tanto la empresa estatal tiene que crear las condiciones para su atención, para su ejecución, estudiar los productos que ellos más demandan. Esa es una de las misiones del comercializador mayorista, buscar en los grandes mercados cuál es la necesidad de ese actor no estatal. No ha habido nunca ninguna controversia con los clientes que nosotros tenemos. Hemos ido evolucionando de tal manera que no solo en ese comercio mayorista la interrelación es con ellos. Aprovechando nuestras fortalezas, por ejemplo, logramos la licencia de importación y exportación y dentro de ella prestarle ese servicio a esa forma de gestión. Empezamos prácticamente en bajos niveles y hoy es una actividad fuerte dentro de la empresa, también uno la va mejorando porque la importación de los productos -que hoy también se mantienen porque a nadie le han dicho que no puede importar sus productos- lo puedes hacer como mismo se estaba haciendo anteriormente pero hay una importación directa. En nuestro equipo de dirección nos preguntamos cómo nosotros podemos acercarle el producto porque las importaciones directas tienen sus ventajas pero también tiene desventajas, por ejemplo si usted no tiene el dinero para comprar un contenedor completo de alguna manera tiene que buscarlo. Sin embargo, nosotros lo primero que nos dimos a la tarea fue estudiar la normas donde pudiéramos aprovechar la infraestructura para prestar un mejor servicio, para hacer un mejor comercio mayorista y evaluando una resolución de la aduana que es de 2007, no es de ahora. Tenemos la posibilidad, estudiamos, hablamos con los compañeros de la aduana, presentamos nuestros expedientes y nos aprobaron 5 almacenes en régimen In-Bond donde hay sucursales extranjeras que traen sus productos sin todavía nacionalizar, pero pones los productos ahí, cerca de ti, del cliente que lo puede también tocar, que lo puede muestrear. Y a partir de ahí nosotros le podemos viabilizar un mejor servicio y compran lo que quieran, te quitas de arriba todo el tema de puerto, de la logística que hoy es bastante complicado por las situaciones que todo el mundo conoce de combustible, de transporte. También existen las normas de comercio exterior, existe la consignación, inclusive consignación dentro del almacén In-Bond, eso está escrito, eso no es algo nuevo. Por lo tanto en las consignaciones nosotros nacionalizamos las mercancías. Las ponemos en nuestros almacenes que tienen todas las condiciones y le brindamos esa comercialización de esos productos a la forma de gestión no estatal sin necesidad de que ellos hagan una importación directa. Existen las importaciones directas, hay productos que son muy específicos relacionados con alqo que quieran hacer. Hemos traído inclusive tecnología, alguna forma de gestión no estatal que quiera ser productor. También hemos exportado tecnología, hemos hecho ese servicio en los dos sentidos. Es lógico que se haga más la importación, sabemos que nuestro país es más importador que exportador pero también incentivamos esa otra asistencia de prestarle servicio de exportación de bienes y hemos hecho también exportación de servicio. El comercio mayorista es un eslabón dentro de una gran cadena de suministro donde hay que ir perfeccionando todos esos eslabones para que llegue el producto, al final eso llega con menos costo, mejor precio y mejor satisfacción al cliente.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Lo que usted viene diciendo Leonel que es súper importante, me da la medida de algo que decía, Mirurgia. Ya había una experiencia de la empresa estatal en este sentido. No que la empresa estatal se va a aventurar ahora por una Resolución a intentar hacer llevar a cabo el comercio mayorista. Es una experiencia de años de revolución.

Ramón, cómo se han alborotado los gurús con este tema. Pero el de Jatibonico sí tiene una décima que es importante que escuchemos y vuelvo para cuadrar la caja con Ramón y los retos que quedan por adelante.

El Gurú de Jatibonico: Según cierto especialista se nos encima un gran rollo, pues no llegará más pollo del mercado mayorista. El augur, de corta vista, mira el dedo vez del sol, y se mete un autogol pues como “profesional” aupa evasión fiscal, anarquía y descontrol.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Yo por supuesto soy fanática al gurú de Jatibonico así que me quedo con el gurú de nuestro programa.

Y hablando de retos Ramón, para dedicar estos últimos pocos minutos del programa que nos quedan. Entre los retos que nos queda por delante que quiero que podamos comentarlo, está el que esta Resolución no quede en letra muerta y que se cumpla en los marcos de la legalidad y de su regulación lo que está establecido en aras de beneficiar por supuesto a la economía nacional. Pero quiero que desde tu perspectiva nos comentes qué retos le queda por delante en este sentido.

M. Sc. Ramón Labañino: Sin duda esta Resolución plantea un reto enorme para la empresa estatal comercializadora cubana mayorista y minorista, pero sobre todo mayorista que es la que va a controlar. En primer lugar tiene que lograr su nivel de eficiencia, de calidad, tener en cuenta al detalle cada capacidad que tengamos utilizarla bien. Por ejemplo la misma transportación, hay que calcular bien todos los recursos porque además la situación del país es muy compleja. Los pagos sin duda van a ser un tema -incluso es donde más preocupación existe- cómo va a ser el sistema de cobros y pagos que está reflejado incluso en las maneras de contrato. Hay diferentes tipos de contrato y diferentes formas de hacer los convenios pero hay que mejorar y eso tiene implicación también con la macroeconomía. Los problemas macroeconómicos van a incidir por ejemplo: el hecho de poder establecer una tasa de cambio correcta, el hecho de que nosotros podamos estabilizar los precios, los suministros. Todo esto es un gran reto para la empresa estatal socialista pero es el camino correcto, es lo que hay que hacer. El nivel de especialización por ejemplo: como decía Leonel, en los almacenes, el inventario es un proceso científico, o sea, no es coger la mercancía y tirarla, hay métodos, hay metodologías, hay un equipamiento especializado para eso, el primero que entra primero es el primero que sale, es complejo. Y eso quien lo puede llevar mejor -no quiero decir que los otros no pudieran a su nivel de especialización- pero la empresa estatal tiene ese reto también de lograr ese nivel de especialización, de buscar acercar lo más posible el producto al destinatario final que es el pueblo y además hacerlo con el precio justo, el precio correcto, bajar los precios y que baje la inflación. Al final lo más importante es que la empresa funcione, que funcione bien y satisfacer las necesidades cada vez más creciente a nuestro pueblo. Esa va a ser la medida correcta de que estamos funcionando bien.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Esta Resolución que no está aislada, que forma parte de un grupo de medidas y de movimientos que se están haciendo y que se plantearon con mayor claridad en la asamblea de diciembre de 2024. ¿Cómo se conecta esta Resolución? ¿Y quién debe velar porque se cumpla al pie de la letra lo que se está estableciendo y lo que se está tratando de organizar y de controlar con ella?

M. Sc. Mirurgia Ramírez: De hecho quien la promulga es el primer responsable, el Ministerio de Comercio Interior.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Por eso casualmente me giro hacia usted.

M. Sc. Mirurgia Ramírez: El Ministerio de Comercio Exterior tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la aplicación correcta de la Resolución y ello implica todo el proceso de capacitación que estamos haciendo, todas las actividades de comunicación antes de salir, durante la promulgación y después. Darle seguimiento a las preocupaciones que están saliendo del sistema estatal y del sistema no estatal, nos corresponde tramitarlas, evaluarlas, darle seguimiento. Nos corresponde preparar la actividad de inspección porque el control funcional tiene una labor pero hay otro control de la inspección estatal que tiene su labor y nos corresponde preparar esa labor para que no se convierta en algo negativo y que realmente se controle lo que se tiene que controlar y no sea un objeto de lucro para nadie ni para nada. Por tanto estamos también en función de trabajar en la capacitación y en la preparación de los inspectores. Recientemente tuvimos un intercambio con todo el sistema de inspección de todas las provincias por videoconferencia y de forma presencial. Pero eso lo vamos a seguir porque esta norma se vincula con las normas de las tarifas que tienen finanzas, con las normas del banco, con norma del Ministerio de Economía, con varias entidades, mantenemos relación y vínculo con esas entidades.

El tema más preocupante no lo puedo dejar de decir porque entonces no nos van a creer. ¿Qué va a pasar con el acceso a las divisas? Es un tema que hoy preocupa a todos en el país. Porque la empresa estatal también tiene ese problema. Lo tiene la población y lo tienen por supuesto los actores no estatales. Es un tema que está en análisis, que está en evaluación pero lo primero que tenemos que todos pensar, los que tenemos que producir para generar esas divisas, qué más vamos a hacer. Los que tenemos que hacer servicio para que ingresen esas divisas qué más vamos a hacer. Son retos que tiene el sistema estatal que es el origen, la principal fuente de adquisición de divisas en el país y buscar también las relaciones con los que pueden proveer de esa divisa. Porque hay relaciones con la zona de desarrollo del Mariel y ahí se puede realizar la actividad. Se está revisando hoy cómo está esa vinculación. O sea, el análisis no está guardado, está activo, se está revisando por el banco y por el ente que finalmente tendrá que pronunciarse sobre este tema y habrá una información de qué manera, es un reto que tenemos. Y coincido con lo que dice nuestro Héroe. La eficiencia de la empresa estatal y su postura ante esta decisión que es una oportunidad que no pueden perder.

Dra. C. Marxlenin Pérez: De lo que se trata es de arreglar el mercado cambiario nacional. Que por supuesto eso va a facilitar todos los demás procedimientos y actividades. Y en los minutos finales Leonel, en esos retos que nos quedan por vencer y en esas propuestas que a lo mejor pueden facilitar para esos retos las soluciones.

M. Sc. Leonel González: Como representante legal de una empresa comercializadora mayorista puedo decir que hay indicadores de medición. Si los actores económicos nos buscan, si crece esa relación comercial que hoy tenemos -que tenemos más de mil clientes de la forma de gestión no estatal- si logramos satisfacer ese sector estoy seguro que mañana todas esas opiniones van a ser diferentes y van a querer hacer mucho más cosas con nosotros pero tenemos que ganárnoslo. Tenemos bastantes puntos débiles, a veces todo pasa por un problema de personas y no por la norma porque las personas no hacen lo que las normas dicen. Por lo tanto ese es el reto fundamental y creo que vamos por el camino correcto porque no se puede hacer una economía de la manera que hoy se está haciendo. Hay que organizarse y que cada cual se dedique a lo que tiene que hacer, el sector privado en sus negocios particulares, de las cafeterías, del restaurante, del paladar, de lo que sea, puede hacerlo bien y va a obtener sus dividendos; ahí no hay nada que se le esté limitando a su economía, al contrario, lo que nosotros tenemos que ponerle el producto con menos costo para que no tengan que realizar ninguna excesiva tasas de margen comercial que a veces tiene que ponerle porque si no, no les da cuenta. Nosotros tenemos que lograr regular ese mercado.

Dra. C. Marxlenin Pérez: ¿Algo más que decir en un segundo o estamos algo satisfechos por una primera aproximación a este análisis de la Resolución 56?

M. Sc. Mirurgia Ramírez: Seguimos en combate.

Dra. C. Marxlenin Pérez: Y por supuesto que vamos a seguir en combate y por eso yo le doy las gracias especialmente a ustedes tres por haber tenido el valor de venir a la televisión nacional a abordar un tema que está candente en nuestra cotidianidad.

Pero recuerde que no basta con interpretar, describir y comentar lo que pasa en nuestra realidad sino que juntos debemos participar para transformarla. Yo cuento con usted para hacerlo. Sí, desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 81