El programa de la Vivienda y su política de subsidios cerraron el 2023 con incumplimientos y no pocas deficiencias, algunas acumuladas de años anteriores, por lo cual el 2024 debe marcar cierto despegue, en consonancia con lo que se ha trazado el país con las Proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el presente año.

La participación de todos los actores de la economía, unido al movimiento popular creado al efecto, es el camino para cambiar la situación de la vivienda en Cuba, en particular de los subsidios, afirmó en diciembre pasado el diputado Randel Coloma Oduardo, vice presidente de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al analizar sus integrantes los resultados del control y fiscalización realizado por ellos a ese asunto.

NO POCAS DEFICIENCIAS

Persisten deficiencias como el atraso en la documentación que emiten los especialistas de la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, el insuficiente aprovechamiento de la producción local de materiales de la construcción, y la no utilización para el programa, de los recursos endógenos existentes, se dijo en la reunión.

Aunque apenas en documentos oficiales no se reconoce, lo cierto es que los montos definidos por normativa desconocen la tasa inflacionaria en la que operan las propias entidades estatales que suministran recursos a la Vivienda, y por consiguiente los precios se disparan, de acuerdo con un artículo de la colega Katia Sibeira, del periódico Invasor, de Ciego de Ávila.

A su vez los incumplimientos están dados, en buena medida, por el déficit de recursos (cemento, acero, cables eléctricos, muebles sanitarios y carpinterías, entre otros), la falta de financiamiento y control de las obras, así como el no cumplimiento de las obligaciones por quienes intervienen en el proceso, según constataron en sus recorridos y contactos con la población y funcionarios los diputados de la mencionada comisión parlamentaria.

Ante sus integrantes René Mesa, ministro de la Construcción, afirmó que en diversos territorios no existe un adecuado control de la entrega de materiales de la construcción en correspondencia con el avance de las obras.

Aunque el programa de la vivienda, surgido de la vocación humanista de la Revolución, persigue la edificación de espacios seguros y saludables con la participación colectiva, existen conductas inadecuadas de los subsidiados con relación al uso y destino de los recursos entregados, comentó el titular.

El Ministro puntualizó que en los puntos de venta de materiales faltan instrumentos de medición y pesaje, o algunos están sin certificar, y se almacenan esos insumos inadecuadamente. En opinión del director de la Vivienda en la provincia de Matanzas, en el plano objetivo resulta necesario reiterar las dificultades asociadas a la crisis energética, que repercute en la producción de materiales básicos como cemento y acero, entre otros.

Otras problemáticas radican en la falta de creatividad y búsqueda de soluciones por directivos y funcionarios, la no permanencia y exigencia de los técnicos de la Vivienda en las obras, subsidios sin terminar de años anteriores y a los cuales no se les da tratamiento, niveles limitados de abastecimiento en los municipios que no son cabeceras provinciales a causa de problemas con la transportación, e inadecuado control de las entregas de materiales en correspondencia con el avance físico de la obra.

AMPLIO RESPALDO FINANCIERO EN 2024

Pese a esas y otras deficiencias al presentar ante la ANPP el Presupuesto del Estado para el 2024, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, informó que se ratifica el respaldo priorizado al Programa de la Vivienda, con la asignación de aproximadamente 5 mil 196 millones de pesos, que constituye el 19 por ciento del plan total de inversiones materiales en el país.

Para la atención a los problemas habitacionales de madres con tres o más hijos menores de 17 años se proyectaron 213 millones de pesos por los territorios.

No obstante, las asambleas municipales del Poder Popular, a propuesta de las administraciones locales, pueden desde otras soluciones o fuentes incrementar los financiamientos previstos. Se respalda el programa de construcción de viviendas estatales, la entrega de subsidios de materiales de la construcción para la ampliación de las casas, ejecución de células básicas, así como para acciones de rehabilitación.

Asimismo con vistas a la transformación de los barrios se proyectan 2 mil 732 millones de pesos, programa en el cual se deberá tener presente el mejoramiento del fondo habitacional en las comunidades.

Con estas cifras se prevé trabajar en más de 5 mil barrios, en aras de dar solución a problemáticas sociales y planteamientos históricos de la población.

Aunque a fin de brindar mayor protección a familias vulnerables y ampliar facilidades a las personas, desde el 2012 Cuba otorga subsidios para ejecutar acciones constructivas en sus viviendas, todavía esta política es una de las más atrasadas en el programa de la vivienda. Quizás por desconocimiento, pero también por morosidad, incongruencias a la hora de ejecutarse las acciones, violaciones a los procederes, fallos técnicos y humanos, como señalan delegados de circunscripción del Poder Popular, las propias personas beneficiadas, funcionarios y diputados.

En medio de limitaciones financieras y de las Proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024, por su extraordinario impacto social es hora ya en cada municipio cubano de darle un vuelco radical q este noble programa destinado a favorecer a los estratos más vulnerables de la sociedad. (ALH)

Fidel Benito Rendón Matienzo/Cubahora