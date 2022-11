Detallan proceso investigativo sobre colisión de embarcaciones

Recordó que la lancha de las Tropas Guardafronteras de Cuba se aproximó cuando todos estaban montados en la otra lancha. Él fue de los que se ubicó en el camarote de la embarcación, la cual comenzó a huirle a la lancha patrullera.

“Después sentí un estruendo y el agua entrándole a la lancha, de la que salí con mucha dificultad y trabajo”, dijo y añadió que cuando logró salir “el guardafrontera se acercó para darnos auxilio, salvavidas y lanzarnos una cuerda para subir”.

Por su parte, Héctor Eduardo Meizoso Chiong, imputado e hijo de Héctor Meizoso, recordó que, días antes de la salida, su padre le había dicho que se mantuviera localizable porque iba a haber una salida del país. Así, se unió a la embarcación junto a su esposa, su hermana y un primo.

“Cuando salió la embarcación tuvimos un impacto con guardafronteras, parece que un motor nuestro se averió y dio un giro hacia arriba de la lancha guardafrontera, causando un accidente”, dijo.

Producto del impacto entre las dos embarcaciones, Meizoso Chiong estuvo ingresado en el hospital Calixto García, en La Habana. Luego de recibir el alta médica –comentó– una prima le grabó un video para enviar a EE.UU.: “Dije cosas que no fueron verdad, no estábamos claros de lo que había ocurrido, dijimos que fue un asesinato y no fue así”.

Iván Valdés Meizoso contó que a 100 metros de la costa se montaron en la lancha, que luego hizo por virarse: “Se siente un ruido en el motor derecho y la lancha pierde velocidad, da un giro para la izquierda y la Griffin choca; era de noche, oscuro, no se veía nada y nunca nos pusimos los salvavidas”.