Desarrollan en Plaza América BioHabana 2024

El Centro de Convenciones Plaza América, en Varadero, acoge desde este lunes y hasta el viernes el evento científico BioHabana 2024.

Con la participación de 1 014 delegados de 36 países, la cita propiciará el intercambio de saberes y experiencias sobre las ciencias de la vida, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de negocios para la fabricación de biofármacos, insumos y tecnologías médicas.

Presidieron el acto de apertura Dr. C. Jorge Luis Perdomo Di-Lella, vice primer ministro de la República; Dr. C. Eduardo Martínez Díaz, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y presidente de honor del congreso; Dra. C. Mayda Mauri Pérez, presidenta de BioCubaFarma y del comité organizador de BioHabana 2024, y Dr. C. Santiago Dueñas Carrera, director de Ciencia e Innovación de BioCubaFarma.

También asistieron a la inauguración la Dra. C. Marta Ayala Ávila, directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología; el Dr. C. Luis Velázquez Pérez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, y autoridades científicas y médicas junto a delegados nacionales y extranjeros. (ALH)